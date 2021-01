“L’omosessualità è una scelta” per Alfonso Signorini. Peccato che non sia così

Pensavate che il 2020 potesse tenere per sé il Covid, i meme su Morgan e Bugo e chi sostiene che l’omosessualità sia una scelta. Sbagliavate, di brutto, su tutta la linea. Passano le settimane, ma le cose non cambiano. Capita così che nel primo lunedì dell’anno, in prima serata su Canale 5, venga ribadita la menzogna delle menzogne, per cui il proprio orientamento sessuale sarebbe una preferenza, una scelta, un’opzione. A sottolinearlo una, due, dieci volte è stato Alfonso Signorini, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

L’occasione per parlarne? L’incontro fra il chirurgo dei vip Giacomo Urtis e il padre, che non ha mai pienamente accettato l’omosessualità del figlio. Se da una parte è apparso nobile l’intento di far dialogare i due, che negli anni hanno sempre preferito tenere il discorso in un angolo, dall’altra c’è da rabbrividire di fronte a certe affermazioni sconnesse dalla realtà dei fatti. “Il suo orientamento sessuale, la sua scelta“, “non si oppone alla scelta”, “la mia scelta”, un concetto reiterato all’inverosimile in pochi minuti, che alle orecchie del pubblico rischia di assumere una certa rilevanza. D’altronde, a ripeterlo, è stato lo stesso conduttore, che nel programma ha un indiscusso ruolo di prestigio. Per giunta, tra i pochi conduttori omosessuali dichiarati.

Grande Fratello Vip 5, scatta la polemica su Twitter: “L’omosessualità non è mai una scelta”

Su Twitter, ça va sans dire, in molti si sono scagliati contro queste dichiarazioni, giudicate non in linea con la scienza, la letteratura e il buonsenso. Parole che spesso (purtroppo) sentiamo dalle bocche non proprio di maître à penser della cultura LGBT. Ad ottobre scorso, ad esempio, il deputato Ivan Scalfarotto si era scagliato contro il giornalista Giuliano Ferrara, reo di aver marcato la connessione fra omosessualità e libera scelta di ribellione.

Che si tratti di una semplificazione a favore di una maggiore comprensione dell’argomento a casa? Non sarebbe comunque una giustificazione, soprattutto se nella stessa serata, per descrivere l’affare amoroso fra due concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono sciorinate citazioni da Anna Karenina. Quindi niente scelte, al costo di fare un passo in più e superare la retorica del viandante al bivio. Perché l’unica scelta di cui vorremmo sentir parlare su Canale 5 è quella dei troni di Maria De Filippi.