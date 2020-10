Scalfarotto a Giuliano Ferrara: “l’omosessualità non è una scelta, la Libertà è scegliere di non vivere nascosti”

Ivan Scalfarotto, Sottosegretario agli Esteri del governo Conte, ha risposto ad un articolo pubblicato su Il Foglio da Giuliano Ferrara, in relazione alle parole di Papa Francesco sulle unioni civili e famiglia. Ferrara si è lasciato andare ad una riflessione tutta sua e assai discutibile sul tema della libertà: “Il pensiero gay è un pensiero di libertà: se consideri l’essere gay non una scelta ma un dato immutabile – una parte del creato da Dio che come tale va necessariamente accettato – neghi alla radice quel dato di ribellione all’ordine costituito che la ‘cultura gay’ necessariamente rappresenta”.

Parole che Scalfarotto non ha condiviso, replicando con una lunga e dettagliata lettera al direttore de Il Foglio.

“Secondo me Ferrara intercetta un punto centrale della questione, ma manca in qualche modo l’obiettivo“, scrive il sottosegretario. “Sarebbe bastato che facesse un colpo di telefono a uno dei suoi tanti amici gay (“Ho tanti amici gay” è l’incipit preferito di chi in questo dibattito si schiera sulle posizioni di Ferrara) per sapere che l’omosessualità non è una preferenza, né una scelta, né – tanto meno – uno “stile di vita”; che non esiste nessun esercizio di libertà nell’essere gay. Io non ho scelto il mio orientamento sessuale (questa è l’espressione giusta, perché non si tratta di una preferenza: non si “preferiscono” gli uomini o le donne come le vacanze al mare o in montagna, o la pizza margherita invece della napoletana) così come non ho scelto il colore dei miei occhi“.

“Mio marito non è un manifesto politico, è la persona di cui mi sono innamorato“, ha proseguito Scalfarotto. “E prima di lui mi sono sempre innamorato – fisicamente, o sentimentalmente, o entrambe le cose – di altri uomini. Mi sono innamorato, non ho scelto di innamorarmi. E men che meno ne ho fatto un programma politico di libertà: al limite, sentimentalmente, il contrario. Ma il colore dei miei occhi non ha mai procurato dibattito (perché a queste latitudini è standard, come il colore della mia pelle) il mio orientamento sessuale, che non è standard, invece sì. La libertà di cui parla Ferrara non c’entra veramente nulla in tutto questo. La libertà entra in gioco, certo, ma viene in discussione in un momento successivo. Non si è liberi di scegliere chi si è, ma si deve essere liberi di vivere per quello che si è, ed è in questo che le parole del Papa hanno avuto la portata rivoluzionaria di cui si discute in questi giorni“.