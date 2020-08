Grande Fratello Vip 5, tutte le indiscrezioni sul cast: Eva Grimaldi concorrente?

Mancano poche settimane all’inizio del Grande Fratello Vip 5, la nuova edizione del reality show di Canale 5, che sarà condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. Fervono i preparativi e si moltiplicano le indiscrezioni sul nuovo cast dei concorrenti. Chi entrerà nella casa più spiata di Italia?

Tra le celebrità provinate, chi pare aver conquistato un biglietto per Cinecittà è Eva Grimaldi. L’attrice veneta, come anticipato da Tvblog e confermato da 361Magazine, avrebbe ottenuto nelle scorse ore la conferma da Alfonso Signorini. Già nel corso della scorsa edizione, il nome di Eva Grimaldi era risuonato tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, complice la partecipazione al reality dell’attrice Licia Nunez, ex della compagna Imma Battaglia. Da tirata in ballo a prima ballerina, Eva Grimaldi sarebbe pronta ora a giocare in attacco.

All’attrice di tante fiction Mediaset toccherà spartire l’appartamento con altre stelle del piccolo schermo, come Patrizia De Blanck, che ha annunciato da sé la propria partecipazione al programma. Rompendo ogni embargo, la contessa ha svelato in un evento pubblico il nuovo impegno in televisione, condiviso con le showgirl Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Nella lista di nomi spoilerati anche Gabriel Garko, la cui partecipazione al Grande Fratello Vip 5 è stata smentita però dal sito Giornalettismo.

Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi nel cast?

Altro concorrente dato per certo, questa volta dal sito DavideMaggio, è Tommaso Zorzi. Icona social della community LGBTQ+ e ora opinionista ad Ogni Mattina, Tommaso Zorzi se la potrebbe dover vedere con alcuni dei nomi che sono stati diffusi in rete in queste settimane. Chi? Dal compagno di Simona Ventura Giovanni Terzi, ad Asia Argento e l’influencer Chiara Nasti. E se Don Alberto ha deciso di non prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, i rumor riportano anche i nomi del re dell’hard Rocco Siffredi e dell’attore Gianmarco Tognazzi. Chi la spunterà?