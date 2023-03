0:00 Ascolta l'articolo

Noto al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello Vip 4 (nel 2020) in realtà Andrea Denver (pseudonimo di Andrea Salerno) è un modello italiano di fama internazionale che nella sua carriera può vantare di essere apparso in diverse trasmissioni americane e di aver condiviso la scena con due pop star come Jennifer Lopez e Taylor Swift.

Ma chi è Andrea Denver e cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme!

Nato a Verona il 3 maggio 1991, Andrea è figlio di un pediatra e di una docente universitaria e forse anche per questo è sempre stato appassionato di materie umanistiche tanto da aver deciso, dopo aver ottenuto la laurea in Scienze della Comunicazione, di partire alla volta degli Stati Uniti per intraprendere un Master specialistico.

Proprio negli USA, e più precisamente in Florida, nel 2014 Andrea è stato notato dai talent scout della Wilhelmina Models che lo hanno ingaggiato come modello, rendendolo ben presto un volto noto e apprezzato in tutto il mondo non solo per la sua bellezza mediterranea ma anche e soprattutto per il suo carisma e per la sua solarità.

Caratteristiche che ancora oggi compaiono nel bell’Andrea che secondo la piattaforma di moda Models.com è considerato uno tra i modelli più influenti al mondo sui social media. E come dargli torto! D’altronde il modello veronese attualmente conta su Instagram ben 1,2 milioni di follower che ogni giorno lo seguono in tutte le sue attività e interagiscono sotto i suoi post, sommergendolo di apprezzamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Denver (@andreadenver)

Andrea Denver: il debutto in televisione e il suo successo al GF Vip 4

Andrea, però, da qualche tempo è riuscito a conquistare anche il piccolo schermo non solo in Italia ma anche nella sua seconda casa, l’America. Nel settembre 2019, infatti, ha debuttato in tv partecipando alla seconda edizione del reality show britannico The Circle UK per poi proseguire la sua corsa prendendo parte alla prima stagione di “Winter House” su Bravo e alla sesta edizione di “Summer House”.

Esperienze che gli hanno permesso di accrescere ulteriormente la sua fama e di diventare uno tra i modelli uomini di nazionalità italiana più richiesti e pagati al mondo.

Qualità subito notata anche da Alfonso Signorini che lo ha fortemente voluto come concorrente della quarte edizione del Grande Fratello Vip, andato in onda in Italia nel 2020, dove è stato protagonista di una particolare liaison con la conduttrice Adriana Volpe.

L’ex conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia, però, non è l’unica donna che in tutti questi anni è caduta ai suoi piedi. Il bell’Andrea, infatti, può vantarsi di aver conquistato niente poco di meno che l’iconica Madonna con cui egli avrebbe, secondo i rumors provenienti dall’America, avuto addirittura un flirt.

Inoltre, Andrea Denver è anche apparso nei videoclip musicali di Jennifer Lopez, I Luh Ya Papi, e di Taylor Swift, Blank Space, oltreché aver posato per numerose campagne pubblicitarie per importanti brand nazionali ed internazionali come Hugo Boss, Guess?, e tanti altri ancora.

Attualmente, anche se sembra difficile crederci, Andrea sarebbe single e alla ricerca della sua anima gemella.

Ma bando alle ciance! È giunto il momento di goderci una corposa gallery con alcuni tra gli scatti più belli postati dallo stesso Andrea sul suo profilo Instagram: buona visione!

© Riproduzione Riservata