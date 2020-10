Signorini sul coming out di Gabriel Garko: “Convincerlo ad aprirsi non è stato facile, ma ne aveva bisogno”

Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, è tornato sul coming out di Gabriel Garko, andato in onda la scorsa settimana su Canale 5 e sabato atteso ad un bis dallo studio di Verissimo.

Convincerlo ad aprirsi e fare coming-out non è stato facile. Però credo che lui ne avesse molto bisogno. Soprattutto dopo aver visto quello che era successo dentro la casa ha voluto fare chiarezza e liberarsi anche di un peso. Lui non riusciva più a vivere bene, a stare dentro il personaggio che si era costruito in questi anni. Si è definito un bambino ed è vero. Piange sempre in questo momento, ha sbalzi d’umore improvvisi. Deve prendere confidenza con Dario. Però mi ha fatto molto piacere una cosa. L’altra mattina, subito dopo il coming-out mi ha detto “in questo ultimo mese ho ricominciato a guardarmi allo specchio, prima non ci riuscivo”. Infatti c’era la voce che lui non amava gli specchi ed era vero.

Garko avrebbe dovuto prender parte al Gf Vip in qualità di concorrente, ma alla fine l’attore non ha trovato la forza di accettare la proposta Mediaset, come rivelato dallo stesso Signorini nella sua rubrica Casa di Chi: “Io lo volevo al “Grande Fratello Vip” in qualità di concorrente. Abbiamo parlato parecchio, lui ha tergiversato, ma poi alla fine mi ha detto di no che non avrebbe partecipato. Però ne avevamo parlato parecchio questo è vero“.

Sabato pomeriggio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Garko dovrebbe spiegare i reali motivi che l’hanno portato a nascondersi per decenni, mettendo in scena storie d’amore costruite ad arte. Nel dubbio, a 48 anni da poco compiuti Dario Gabriel Oliviero, questo il vero nome dell’attore, è finalmente pronto a vivere il proprio reale io alla luce del sole.