Grindr diventa sponsor di una squadra di rugby francese

2 minuti di lettura

Grindr ha annunciato sui social di essere ufficialmente diventato sponsor del club francese di rugby Biarritz Olympique, che attualmente milita nel campionato di seconda divisione nazionale ma in passato vincitore di 5 scudetti, l’ultimo dei quali conquistato nel 2006.

“Grindr è entusiasta di collaborare con JB Aldigé e il Biarritz Olympique Pays Bsque Rugby Club“, si legge nella dichiarazione diffusa dalla celebre app di dating. “Il club si è apertamente dichiarato contrario all’omofobia e si è impegnato insieme a Grindr a continuare il suo lavoro per aumentare l’inclusività e l’accettazione nella lega e nel rugby in generale. Grindr for Equality è una missione in continua evoluzione per aiutare le persone LGBTQ + in tutto il mondo. Le nostre iniziative ad ampio raggio hanno un impatto sulle comunità grandi e piccole, su questioni che contano come sicurezza, salute sessuale, advocacy e altro ancora”.

Nell’ambito del prossimo accordo di sponsorizzazione, il club di seconda fascia riceverà un milione di euro l’anno e indosserà il logo sulle proprie divise. La sponsorizzazione partirà la prossima stagione e durerà quattro anni. Il club di Biarritz non è nuovo all’inclusione LGBTQ +. All’inizio di maggio il team aveva condiviso questo messaggio per dire stop all’omotransfobia..