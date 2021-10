Halloween: guida ai look inverno full horror

3 minuti di lettura

Halloween, come ogni anno, puntuale e vestita a festa sta per arrivare con tutti i crismi; la ricorrenza celtica del XX secolo in bilico fra sacro e profano, ci regala il nostro affezionato brivido di paura seppur riscaldati dal tepore autunnale e dal sapore della cioccolata calda ristoratrice davanti al nostro film dell’orrore preferito.

I colori e le tinte solari dell’estate lasciano finalmente posto alle tipiche giornate cittadine uggiose, e ai nostri look spenti e cupi; aiutati dalla festa paurosa più allegra dell’anno, possiamo dare sfogo al nostro animo inquieto, immergendoci in palette di colori scuri venate da bagliori luciferini di rosso e verde sulfureo.

Questa volta, abbiamo voluto suggerirvi anche noi una selezione rigorosamente dark e ironicamente spaventosa da poter indossare tutto l’anno, per conferire un tono decisamente horror a tutto il vostro inverno.

Proprio come ha fatto recentemente Demna Gvasalia , con Balenciaga nella Spring 2022 Ready to Wear, dove su uno sfondo rosso porpora ha sfilato la sua armata di silhouette macabre in sfumature malefiche dal gusto cyber goth.

Vi consigliamo di portare maglioni assolutamente over, dilaniati e stracciolenti come quelli in tinta unita, total red e rigati di Balenciaga, o sfiammati con stampa infernale e bordo stramato come propone Vision of Super; per i più street le felpone underground con disegno mistico piazzato sul davanti di Vetements o Givenchy che ci propone il faccione di Cujo, la smorfia atterrita della stampa disegnata da Bathinh [email protected] o le tradizionali ossa cimiteriali sul bomber di Amiri.

Il nostro aplomb decisamente creepy sarà garantito con i pantaloni neri lavorati con coulisse all over viola acido di 99PERCENTIS presi in prestito direttamente dal guardaroba di Hellraiser, o quelli rock, viola e neri, di Kidill tagliati da lunghe cerniere oblique; per i più modaioli invece le bermuda larghe a pinocchietto di Loewe dove la stampa floreale ricorda vagamente dei grossi teschi bianchi oppure ingoiati dagli enormi e scampanati baggy grunge come vuole Balengiaga.

Non rinunciamo inoltre ad un tocco di colore, con la mascherina rosso fuoco firmata Evangelista, la camicia vampiresca in seta di Gucci e il piumino con pattern lavico della Northface.

A completare l’aura cimiteriale, la sciarpona con maxi occhio stampato di Yohji Yamamoto da portare con la tracolla feticcio in pelo a forma di coniglietto di Rick Owens e le sneakers splatter di Maison Margiela.