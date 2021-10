Borse per l’inverno: ci piace portarla doppia come Sarah Jessica Parker 

3 minuti di lettura

Quest’inverno la borsa raddoppia anche per noi, ce lo dice Sara Jessica Parker con il suo attesissimo “And Just Like That…”, dove fra i numerosi look spoilerati dal web possiamo spiarla e trarne i giusti trend del caso; ebbene si, Carrie Bradshaw arriva a indossare ben due borse contemporaneamente, e noi, fan patiti delle vicende amorose e non solo della nostra icona modaiola, non possiamo che seguirla.

La nuova tendenza vorrebbe l’accoppiata delle due borse giocata sulla contrapposizione di stile, colore e dimensioni: la maxi da lavoro/spesa a spasso con la super mini, quasi gioiello; il tutto per conferire al nostro look costruito un aplomb vagamente disinteressato giocato sui contrasti.

Ma quali sono i modelli da avere necessariamente nella nostra cabina armadio per quest’inverno, e come accoppiarli non rinunciando alla praticità?

Il duetto maxi e mini è sicuramente il più vincente, micro pochette da portare al collo o a tracolla, dove tenere il nécessaire a portata di mano e le shopping bag a spalla o in mano , in tessuto, pelle, rigorosamente grande e pratica dove invece riporre il computer o la spesa.

Fra le mini segnaliamo le borsette microscopiche a collana, geometriche e in pelle come quelle di Fendi, Loewe e la super logata di Valentino, la masterpiece pastello con manici di Jacquemus, o più sportiva in tessuto tecnico come propone McQueen e The North Face.

Per i più coraggiosi troviamo invece le clutch super funny dalle forme e materiali più inusuali come il micro pacchetto di sigarette di Rhude, il cappellino con visiera in miniatura di JW Anderson e la tonda trasparente leggermente futuristica di Martine Ali.

Se al collo portiamo le cose più preziose come il cellulare e le carte, in mano invece possiamo sbizzarrirci con ampiezze più comode; passiamo dalla shopping bag monocromo in pelle fuxia fluo di Comme des Garçons ai chek classici rigati o quadrettati come quelle di Burberry , Vivienne Westwood e infine per i più romantici e un pò parigini la Rive Gauche di Saint Laurent su sfondo blu elettrico con manici in contrasto neri.

Ai fashionisti più estremisti segnaliamo la borsa hippie-rock, total black e sfrangiata di Kd2024 , quella naïf proposta da Kapital in denim e ricamo di Et in contrasto e infine la ciliegina sulla torta: la shopping bag cioccolato in pizzo crochet di Situationist, trend protagonista dell’estate, che farà sicuramente impallidire tutte le nostre amiche.