Heartstopper, Alice Oseman sta già scrivendo la 3a stagione

Dal giorno in cui è uscita su Netflix, la seconda stagione di Heartstopper domina la classifica delle serie più viste della piattaforma streaming praticamente ovunque. Italia in testa. Netflix ha già annunciato la produzione della stagione 3, con Alice Oseman, autrice della graphic novel da cui è tratta nonché showrunner, già al lavoro.

Intervistata da EW, Oseman ha dato qualche anticipazione sulla prossima stagione.

“Ora che abbiamo analizzato la storia d’amore tra Nick e Charlie, c’è spazio per esplorare quel che sta accadendo nelle altre relazioni. Abbiamo concluso la prima stagione con Tao ed Elle, ad esempio, dando un piccolo accenno su cosa potrebbe succeder, una sorta di sentimento inespresso che esploreremo maggiormente nella seconda stagione. Inoltre, abbiamo Tara e Darcy che sono una specie di coppia perfetta nella prima stagione. Sono state insieme più a lungo di tutti. Non sembrano avere problemi di relazione, ma poi nella seconda stagione abbiamo approfondito cosa sta succedendo tra loro e scoperto che le cose non sono così perfette come sembrano. Amo tutti i miei personaggi, non posso scegliere chi amare di più. A parte Nick e Charlie, che amo molto, molto profondamente per ovvi motivi, ero così entusiasta di esplorare la storia di Tao ed Elle. Nei fumetti c’è il romanticismo, ma non è così esplorato come nello show. C’è un enorme accumulo nella loro storia d’amore e così tanto dramma e così tanta angoscia. Ma ero anche molto entusiasta della storia di Isaac, perché ha il suo percorso sessuale nella seconda stagione in cui sta scoprendo che potrebbe essere asessuato. Questa è una storia che raramente ho visto in TV e al cinema“.

Nel pieno di uno sciopero degli sceneggiatori che ha paralizzato Hollywood, Oseman ha iniziato a scrivere la 3a stagione di Heartstopper.

“Ho iniziato a scriverla proprio ora. Non ci aspettavamo un rinnovo della stagione 3 contemporaneamente alla stagione 2, perché è piuttosto raro, ad essere onesti. Questo ci ha dato più tempo per pensare a cosa succederà nella stagione 3. Ho potuto scrivere in sicurezza con la stagione 2 perché sapevo che avremmo avuto una stagione 3, lusso che non avevo avuto con la stagione 1. Volevo davvero che la stagione 1 potesse avere un suo finale, nel caso in cui non l’avessero rinnovata. Non c’è davvero niente che odio di più di una serie che viene cancellata dopo un cliffhanger“.

Tutto questo, ovviamente, senza perdere di vista la graphic novel di partenza, ma con la consapevolezza di potersi prendere non poche libertà: “Sono sempre molto impegnata a preservare ciò che è nei fumetti e ad assicurarmi che tutti quei momenti grandi ed emozionanti siano nello show, ma onestamente, c’è così tanto spazio extra per fare quello che vogliamo. Con le stagioni 1 e 2 abbiamo sviluppato tanto il cast di supporto: Tao, Elle, Tara, Isaac, persino nuovi personaggi come Imogen. Ci sono così tante cose nuove che ci daranno così tanto con cui divertirci nella stagione 3. Mi sento molto a mio agio nel lasciare che la serie abbia la sua cosa. Nella mia mente, la serie e il fumetto sono separati, anche se è un adattamento abbastanza fedele. Sono entusiasta di poter espandere Heartstopper per la tv”.

Heartstopper 2 arriva in un momento di transfobia istituzionale globale, con leggi ad hoc ad attaccare le persone transgender. Anche per questo motivo la storia d’amore tra Elle, giovane ragazza trans, e Tao acquista ulteriore importanza.

“Ci sono livelli folli di transfobia sui media, in politica, ed è orribile. Quindi penso che Heartstopper sia davvero importante, e anche altre serie che fanno altrettanto, mostrando adolescenti trans che sono solo adolescenti e hanno solo normali esperienze adolescenziali, come avere un incidente, innamorarsi e fare nuove amicizie. Le persone cercano costantemente di politicizzare l’esistenza degli adolescenti trans. Lasciate che siano adolescenti. Lasciate che si godano la vita, intraprendano avventure. Spero che Heartstopper sia di conforto per gli adolescenti trans che vengono semplicemente bombardatə da queste cose tutto il tempo. Spero che faccia qualcosa di buono“.

Non solo Heartstopper, nel frattempo, perché spopolano sul web le serie tv teen-gay: dolcissime storie d’amore da Thailandia, Corea, Filippine e Giappone.

