Heartstopper 2, la creatrice Alice Oseman anticipa dettagli sulla trama di Nick Nelson

0:00 Ascolta l'articolo

La 2a attesissima stagione di Heartstopper arriverà su Netflix il prossimo 3 agosto, con Alice Oseman, sua autrice, che ha spoilerato parte della trama di Nick Nelson, interpretato da Kit Connor.

Intervistata da Radio Times, Oseman ha anticipato che vedremo “più tensione e drammaticità” nella nuova serie di episodi “perché abbiamo rallentato la storia“.

“Tutto accade così velocemente nelle graphic novel, ma nella serie vogliamo allungare le trame, quindi più ostacoli devono attraversare i percorsi dei nostri personaggi“, ha precisato Alice. “In questa stagione, Nick vuole fare coming out con il mondo, ma di fronte al fratello cattivo, al padre per lo più assente e ai suoi compagni, presto scoprirà che non è così facile come inizialmente pensava“.

Oseman ha poi spiegato che, a causa del costante supporto di Charlie (Joe Locke) a Nick (Kit Connor), Charlie “trascurerà” la sua salute mentale. “Ma non importa, perché sappiamo tutti che alla fine staranno bene!”.

La sinossi ufficiale della seconda stagione anticipa che Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l’amicizia. Tra esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

La seconda stagione di Heartstopper vedrà anche il ritorno di William Gao come Tao, Yasmin Finney come Elle, Corinna Brown come Tara, Kizzy Edgell come Darcy, Tobie Donovan come Isaac Henderson, Jenny Walser come Tori Spring, Sebastian Croft come Ben Hope, Cormac Hyde-Corrin come Harry Greene, Rhea Norwood come Imogen Heaney, Fisayo Akinade come Mr Ajayi, Chetna Pandya come Coach Singh, Stephen Fry come voce del Preside Barnes e Olivia Colman come Sarah Nelson.

I nuovi membri del cast includono Bel Priestly nei panni di Naomi, Ash Self negli abiti di Felix, Thibault de Montalembert nei panni del padre di Nick, Stephane, Jack Barton in quelli del fratello maggiore di Nick, David, Leila Khan nei panni di Sahar Zahid, Nima Taleghani negli abiti di Mr Farouk e Bradley Riches come James McEwan.

La 3a stagione di Heartstopper è già stata confermata da Netflix, mentre Alixe Oseman ha annunciato che la serie editoriale si concluderà con il sesto capitolo.

© Riproduzione Riservata