Per Hillary Clinton diritti delle donne, LGBTQI+ e minoranze sono una sfida alle autocrazie

Per Hillary Clinton la parità di genere, i diritti delle donne, delle persone LGBTQI+ e delle minoranze costituiscono una battaglia di civiltà da opporre alle autocrazie che avanzano nel mondo. Intervistata a Venezia, dove è intervenuta alla 79 Biennale del Cinema, al direttore di Repubblica Maurizio Molinari l’ex Segretario di Stato americano ha parlato a 360° di geopolitica, ed è intervenuta sia sulle imminenti elezioni italiane, sia sulla complicata guerra che la Russia di Putin ha scatenato contro l’Ucraina, sia sui diritti civili nel mondo.

Ecco il passaggio sui diritti delle donne e delle minoranze.

Maurizio Molinari: Durante la Guerra Fredda l’Occidente puntò sui diritti umani, con gli accordi di Helsinki nel 1975, per indebolire l’Urss. Possono i diritti delle donne avere oggi una funzione simile nella sfida alle autocrazie? Hillary Clinton: “Credo di sì ma aggiungerei anche altri diritti, come quelli delle persone Lgbtq, di fede, delle minoranze. Non c’è però alcun dubbio sul fatto che i diritti delle donne siano la prima linea dei diritti umani”. Come disse a Pechino nel 1995 “i diritti delle donne sono diritti umani”…. “È diventato, da allora, un grido di battaglia per molti e molte in tutto il mondo. Perché non si possono affermare i diritti umani e negare quelli delle donne”. (fonte: la Repubblica)

A Venezia, l’ex first lady ed ex candidata alla Casa Bianca è intervenuta in occasione della consegna del riconoscimento “Dvf” a Shabnam Hassan Khan, che si è battuta per la difesa delle donne afghane. “È una situazione terribile – ha detto Clinton – I taleban negano alle donne i diritti all’istruzione, al lavoro, ad apparire in pubblico se non coperte integralmente dal burqa.”

A proposito del tiranno russo Vladimir Putin, Clinton usa parole durissime nell’intervista a Repubblica, definendolo un bullo che farà sempre di tutto per dominarti se glielo lasci fare, brutale, un killer guidato dal desiderio narcisistico di controllare qualsiasi cosa intorno a lui, fuori e dentro la Russia.

Parlando della situazione delle democrazie nell’Unione Europea e più in generale in Occidente, Hillary Clinton ha mandato anche un velato messaggio alle destre italiane che si apprestano a vincere le elezioni del 25 Settembre 2022. Interrogata sul populismo, Clinton ha spiegato che a suo avviso il populismo tenta sempre di cavalcare le paure delle persone, cercando qualcuno da odiare, incolpare anche per problemi inesistenti, siano gli immigrati o l’economia.

“Con il populismo rischiamo l’aggressione delle libertà, perché il populismo vuole che tu sia d’accordo con lui, non desidera che tu pensi liberamente. Non tollera il dissenso. Per questo il populismo degenera spesso a destra nel fascismo ed a sinistra nel totalitarismo. È dunque importante che i cittadini delle nostre democrazie non si facciano ingannare dai demagoghi. Anche se, ammetto, è facile cedere alla tentazione di dire che un leader, “lui” o “lei” che sia, è “forte” e va seguito, o seguita, senza pensare”. (Hillary Clinton – fonte: la Repubblica)

Intervistata dal Corriere, a Greta Privitera Clinton rilascia un commento sull’ipotesi che l’Italia, con Giorgia Meloni, abbia la sua prima presidente del consiglio donna. “L’elezione della prima premier in un Paese rappresenta sempre una rottura col passato – ha detto l’ex Segretario di Stato al Corriere – ed è sicuramente una buona cosa. Però poi, come per ogni leader, donna o uomo, deve essere giudicata per quello che fa. Non sono mai stata d’accordo con Margaret Thatcher, ma ho ammirato la sua determinazione. Chiaramente poi si votano le idee”.

Secondo Clinton le donne a destra sono supportate più che a sinistra, perché protette dal patriarcato, “perché spesso sono le prime a supportare i pilastri fondamentali del potere maschile e del privilegio. Oggi, in America, le leader di destra sono contro l’aborto, molto in favore delle armi”.

Per Hillary i cittadini occidentali che vivono nelle democrazie liberali devono rendersi conto che ci sono forze molto potenti che cercano di dominare non solo la politica, ma anche la cultura. Alla domanda, in conferenza stampa, se secondo lei stiamo rischiando la fine della democrazia, Clinton ha risposto “Eccome”. (gf)

