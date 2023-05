How To Tell A Secret, a Roma ingresso gratuito per il doc sull’essere hiv+ oggi in Irlanda

0:00 Ascolta l'articolo

Torna alla Casa del Cinema di Roma l’Irish Film Festa, il festival dedicato al cinema e alla

cultura irlandese, ospitato dal 25 al 28 maggio nel cuore di villa Borghese. Nato nel 2007, il festival propone un’ampia selezione di lungometraggi e cortometraggi e incontri con i cineasti, tutti a ingresso gratuito.

Tra i titoli in cartellone alle ore 18:00 di giovedì 25 maggio spicca How To Tell A Secret di Anna Rodgers e Shaun Dunne, opera ibrida tra documentario, fiction e performance teatrale.

Come rivelare la propria sieropositività, e cosa spinge le persone a nasconderla? Ispirato da uno spettacolo teatrale, How To Tell A Secret si muove tra le storie di giovani uomini, donne migranti, drag queen e attivisti. Un documentario dalla forma continuamente mutevole, con un cast di attori professionisti e persone comuni che rivelano qualcosa di molto personale per la prima volta sullo schermo.

Alla proiezione della pellicola presenzierà la produttrice Zlata Filipovic, nata a Sarajevo nel 1980. Il suo Diario di Zlata, nel quale da ragazzina racconta la guerra in Bosnia ed Erzegovina, è stato tradotto in più di trenta lingue. La sua famiglia, in fuga dal conflitto, si è rifugiata prima a Parigi per poi trasferirsi a Dublino, dove Zlata ha studiato al Trinity College e iniziato a lavorare nella produzione cinematografica. È co-fondatrice della Invisible Thread Films con Anna Rodgers.

Anna Rodgers è una regista e produttrice, nota soprattutto per i suoi documentari. Nel corso della sua carriera ventennale Anna ha vinto diversi premi IFTA, tre premi Radharc e numerosi premi per il miglior documentario. Prima di How to Tell a Secret, ha diretto i documentari Today is Better Than Two Tomorrows (2009) e When Women Won (2020). Nel 2015, il suo corto Novena è stato selezionato per il concorso ad IRISHFILMFESTA.8.

Shaun Dunne è un artista di teatro e cinema che lavora a Dublino. Per il cinema, oltre ad aver interpretato film come Dating Amber, A Date for Mad Mary, What Richard Did, Shaun ha diretto tre cortometraggi: The First was a Boy, Iarscoláire (Past Pupil) e Dúirt Tú (You Said). Il documentario How to Tell a Secret, basato sul suo progetto teatrale Rapids, è il suo esordio come regista di un lungometraggio.

How to Tell a Secret è stato presentato lo scorso marzo al BFI Flare: London LGBTQIA+ Film Festival.

Movie Marker l’ha definito “un avvincente tuffo in una moderna Irlanda queer che cerca di portare avanti la narrativa sull’hiv“, mentre l‘Irish Independent ha parlato di un’opera “educativa” che “richiama il pregiudizio e l’ignoranza della società nei confronti dell’hiv, che va inutilmente ad opprimere coloro che ce l’hanno“. L’irlandese Sunday Independent ha parlato di una “visione essenziale“, di un doc “splendidamente realizzato“, precisando come non ci sia “mai stato un progetto simile“.

Ma chi sono i protagonisti di How to Tell a Secret? A Robbie Lawlor è stato diagnosticato l’hiv a 21 anni ed è diventato uno dei più giovani a fare coming out sulla televisione irlandese. Enda McGrattan, nota anche come Veda, ha promesso di mantenere segreto il proprio stato di hiv+, ma alla fine si è liberata con una canzone. Poi ci sono un gruppo di donne irlandesi e migranti, che non possono mostrare il proprio volto e che hanno trovato modi creativi per far sentire la propria voce. In questo potente documentario, le registe Anna Rodgers e Shaun Dunne hanno utilizzato tecniche di narrazione varie per comunicare un potente messaggio di convivenza con l’hiv nell’Irlanda di oggi. Il film include anche un drammatico tributo a Thom McGinty, alias The Diceman.

Qui il programma completo dell’Irish Film Festa, con tutti gli orari e tutte le proiezioni.

© Riproduzione Riservata