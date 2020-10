Iconize risponde alle accuse di Soleil: “Venduto per due spicci, abbiate pietà di me” (VIDEO)

A distanza di alcune ore dallo smascheramento in diretta di Barbara d’Urso, Iconize ha parlato. L’influencer ha scelto Instagram per commentare la puntata di ieri sera di Live – Non è la d’Urso a cui era stato invitato come ospite. Iconize avrebbe infatti dovuto rispondere alle accuse dell’ex amica Soleil Sorge, che circa una settimana fa ha rivelato che il ragazzo avrebbe simulato un’aggressione omofoba per finire in tv.

Marco Ferrero, nome all’anagrafe di Iconize, ha registrato alcune Stories per dire la propria sullo spazio dedicato alla sua storia a Live – Non è la d’Urso:

Ieri sono state dette delle cose molto brutte. Questa non è televisione, è uno schifo. Hanno ricreato quel filmino tremendo, orribile, che mi fa accapponare la pelle. Predicano tanto il cercare di difendere le persone che vengono bullizzate, ma con questa storia ne hanno creato ancora di più intorno a me. In questo momento non sto bene, sto subendo tanto dolore e tanto male, le persone non riescono a capire.

Iconize contro Soleil Sorge su Instagram: “Mi hai venduto per due spicci in diretta nazionale”

L’influencer ha poi rivolto un pensiero a Soleil Sorge, colei che ha scoperchiato il vaso di Pandora, confessando a Dayane Mello la verità sull’accaduto, venuta a galla durante il Grande Fratello Vip:

La cosa che mi ha fatto male è stato essere venduto da parte di una mia amica. Ha venduto uno dei suoi migliori amici in televisione in cambio di due spicci e visibilità. Io un segreto non riuscirei mai a raccontarlo, tanto meno in diretta nazionale. Sfido chiunque di voi a fare una merd*ta del genere a un amico, mi vergognerei.

Iconize non ha quindi smentito, come capitato nei giorni passati, la versione di Soleil, confermando l’ipotesi dell’aggressione fasulla. “Sto subendo violenza psicologica. Se siete degli esseri umani, basta, abbiate un po’ di cuore nei miei confronti perché non sto bene”, le parole con cui Marco ha congedato i suoi seguaci, a cui ha chiesto pietà. Sarà per la fuga incredibile di follower? In poco meno di una settimana, 10.000 seguaci hanno smesso di seguire Iconize, la cui carriera da personaggio pubblico rischia di subire una forte battuta d’arresto…