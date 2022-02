Il Filo Invisibile, primo trailer del film Netflix con Filippo Timi e Francesco Scianna papà gay grazie alla GPA

2 minuti di lettura

Primo atteso trailer e prime immagini de Il Filo Invisibile, film in arrivo in cinema selezionati il 21-22-23 febbraio e poi disponibile su Netflix dal 4 marzo. Diretto da Marco Simon Puccioni, autore anche del soggetto e co-sceneggiatore al fianco di Luca De Bei, Il Filo Invisibile porta nei cinema e nelle case d’Italia il quotidiano di una famiglia arcobaleno, con due padri gay interpretati da Filippo Timi e Francesco Scianna. Questa la sinossi ufficiale:

Leone, 16 anni e due papà, Simone e Paolo, è nato in California grazie a Tilly, una donna americana che ha aiutato i suoi genitori a farlo venire al mondo. Leone poi è cresciuto in Italia come tutti gli altri bambini, ma vivendo anche le lotte per i diritti a cui la sua famiglia ha partecipato. Tutto questo è raccontato in un breve video che Leone sta preparando per la sua scuola insieme a Jacopo, il suo migliore amico. Proprio mentre, schivando pregiudizi ed equivoci intorno alla sua sessualità, Leone sta per vivere la sua prima storia d’amore, la solidità della sua famiglia sembra andare in crisi. Vivere questa complessa situazione familiare spingerà Leone a riflettere sulla vera natura del “filo invisibile” che lo lega ai suoi papà e a tutti coloro che hanno voluto la sua nascita.