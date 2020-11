Il Tempo senza vergogna: “Maria Elena Boschi e IL trans Sarah McBride separate alla nascita”

Che il giornalismo sia sprofondato nel corso degli anni, è cosa nota. Basterebbe andare in edicola, sfogliare alcuni quotidiani vicini alla destra nazionale e rendersene conto. Ma quanto pubblicato ieri su IlTempo va oltre. Per raccontare la storica elezione di Sarah McBride, prima senatrice trans d’America, il quotidiano romano nella sua versione on line ha pubblicato un articolo con questo titolo: “Maria Elena Boschi e il transgender eletto negli Usa separate alla nascita“.

“McBride è la prima transgender senatrice negli Usa: ha 30 anni ed è un’attivista per i diritti LGBTQIA+. Segni particolari: sembra la gemella dell’ex ministro Boschi“, si legge nel breve pezzo, che inspiegabilmente utilizza tanto l’articolo maschile quanto quello femminile per definire la neo senatrice.

Pratica volutamente discriminatoria e offensiva che la stampa italiana continua a cavalcare, trincerandosi dietro il paravento dell’errore bonario, se non fosse che la reiterazione a cadenza quasi settimanale palesi ormai una precisa volontà, alle soglie del 2021 semplicemente inaccettabile. Tutto questo senza dimenticare la scelta ‘giornalistica’ di raccontare un pezzo di storia politica d’America, andando a scomodare l’ex ministra di un governo considerato ‘nemico’ dalla direzione del quotidiano.

Come sprecare 501 caratteri.