Nessuno più ci credeva eppure alla fine ce l’ha fatta: martedì scorso il content creator e opinionista televisivo Gian Maria Sainato è riuscito a conquistare il tanto ambito ruolo da naufrago, sbarcando sull’Isola dei Famosi 2023 come sostituto dell’infortunata Claudia Motta.

L’ingresso è stato a dir poco sfavillante, non solo per la scritta “Pensati naufrago” apposta sulla sua t-shirt bianca, ma anche e soprattutto per la sua clip di presentazione nella quale Gian Maria si è schierato contro alcuni naufraghi facendo sin da subito intuire le sue preferenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Gian Maria Sainato: come se la sta cavando su Playa Tosta?

Approdato sull’Isola da appena cinque giorni, il naufrago ha già avuto modo di vestire i panni di Sampei e dunque di andare a pescare con la supervisione di Fabio Ricci (componente dei Jalisse) che gli ha prontamente preparato l’esca e lo ha spronato a dare il meglio di sé. Nulla da fare, però, per Gian Maria che questa volta non ha potuto contare sulla cosiddetta fortuna del principiante: nessun pesce, infatti, ha deciso di abboccare.

Nel frattempo, però, il neo-naufrago è riuscito a stringere dei buoni rapporti con la modella Helena Prestes – che stando alle sue prime dichiarazioni sarebbe proprio la sua concorrente preferita sull’Isola dei Famosi 2023 – e con Cristina Scuccia. Rapporti ancora freddi, invece, con l’altra metà della sua coppia, ovvero con Pamela Camassa.

Per quanto riguarda la sua vita su Playa Tosta, Gian Maria è riuscito sin da subito ad abituarsi ai ritmi dell’Isola e a tenere botta alle poche ore di sonno a notte – per via del monitoraggio del fuoco – e alle ridotte quantità di riso. Non ci resta dunque che continuare a seguirlo in questa sua nuova avventura per scoprire come affronterà le sfide delle prossime settimane.

