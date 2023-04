0:00 Ascolta l'articolo

La TV è un vero e proprio tritacarne che risucchia qualsiasi deontologia professionale. Talvolta persino la dignità delle persone. In tv, si sa come si entra, ma non come si esce.

Lo sa bene Cristina Scuccia, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2023, che in televisione ha trovato la sua fortuna nel lontano 2014, quando si è presentata come suora alle Blind Audition di The Voice Italia, riuscendo persino a conquistare il titolo da vincitrice. Perdendo, di fatto, tutta la sua privacy. Ricordiamo il suo memorabile “Like a Virgin” (VIDEO).

Da quel momento, la vita di Cristina Scuccia è cambiata totalmente: abbandonato il convento nel quale viveva con le consorelle, sono iniziate le tournée in giro per il mondo, che l’hanno portata ad esibirsi in alcuni dei palchi più prestigiosi del nostro pianeta e l’hanno allontanata, giorno dopo giorno, dalla vita monastica, che fino a quel momento era stata la sua più grande certezza.

Momenti di estrema gioia che, però, l’hanno costretta a mettere in pasto sui giornali di tutto il mondo la sua vita privata, prima come Suor Cristina, poi semplicemente come Cristina Scuccia.

È in tv, infatti, che il 20 novembre 2022 ha annunciato di aver rinunciato ai voti, e di aver tolto il velo per lasciare spazio ad una nuova vita, presentandosi di fatto al pubblico italiano – ed internazionale – solo e soltanto come Cristina.

Così, da quel momento, l’interesse nei suoi confronti è cresciuto in maniera esponenziale e tutti hanno cominciato a farsi domande sulla sua vita privata: avrà un fidanzato? Dove e come vivrà? Quali saranno i suoi progetti per il futuro? Tornerà a cantare? Quesiti ai quali talune volte si è trovato risposta e altre un po’ meno.

Isola dei Famosi 2023: cosa ci aspettiamo da Cristina Scuccia?

Proprio per questo motivo, nelle ultime ore i gossip su Cristina Scuccia sono diventati sempre più numerosi. Tra i tanti, ad ottenere maggiore risalto è stato un gossip irrispettoso, riportato da un magazine scandalistico. Un pettegolezz che noi come Gay.it non riportiamo.

“Noi di (nome magazine che non nominiamo), umili ambasciatori, riceviamo e diffondiamo. Senza portare pena.” ha scritto il magazine. Aggiungendo una testimonianza definita “gossippara” che vive a Madrid, dove Cristina conduce oggi la sua vita. Il magazine scrive: “spiffera la nostra fonte gossippara anonima (ma ben infilata nel mondo dello spettacolo)”.

L’esperienza come naufraga all’Isola dei Famosi 2023 ha riacceso i riflettori su Cristina, ex suor Cristina. E alcuni nostri colleghi hanno deciso di lanciarsi nel citare fonti, gossip, voci, rivelazioni a mezza bocca e anonima, non per darci qualche pettegolezzo su una canzone o su un vestito, ma per scavare nell’intimità di un essere umano, a cui hanno tolto la libertà di autodeterminarsi pubblicamente.

Si tratta di un’indagine che potremmo definire ignobile perché, come abbiamo già ripetuto parecchie volte, nessuno dovrebbe prendersi la libertà di determinare l’identità di una persona, senza il suo esplicito e personale consenso.

Non ci resta che attendere la prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 per capire se e come Cristina commenterà questo passaggio poco edificante del giornalismo italiano.

