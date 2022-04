Italy Bares torna con lo spettacolo Rewind: artisti e pubblico in teatro contro lo stigma dell’HIV

4 min. di lettura

Dal 2019 il progetto Italy Bares porta avanti i suoi obiettivi di sensibilizzazione e informazione circa HIV/Aids, e torna quest’anno con un nuovo spettacolo tutto da scoprire. Ispirato a Broadway Bares, il progetto nasce nel 1992 a Manhattan dal regista e coreografo Jerry Mitchell, come risposta della comunità teatrale alla crisi provocata dall’epidemia di HIV tra gli anni Ottanta e Novanta.

Quest’anno, lo spettacolo che Italy Bares porterà in scena il 12 maggio al Teatro Repower di Assago, a Milano, prende il nome di Rewind. Realizzato in collaborazione con la Compagnia della Rancia, lo show è un viaggio indietro nel tempo che, grazie a sette coreografi e oltre ottanta performer – tra cui la partecipazione straordinaria di Filippo Timi -, porterà sul palco una storia tutta da scoprire.

«Vorremmo tutti avere la possibilità di rivivere i momenti più belli e correggere i nostri errori. E se tutto questo accadesse la sera del nostro compleanno? In Rewind, alla protagonista Rebecca accadrà di rivivere il suo passato mentre festeggia i suoi 35 anni. La sua storia ci porterà a rivivere i meravigliosi e colorati anni ‘80 e ‘90 fino ai giorni nostri, tutti legati dal filo rosso chiamato HIV»

Così anticipa Giorgio Camandona, direttore artistico oltre che ideatore del progetto, che a Gay.it ha raccontato lo spettacolo nella nostra intervista. L’obiettivo è sempre quello di abbattere lo stigma che da decenni circonda il virus e chi ne è affetto.

I ricavati dalla vendita dei biglietti per la serata sarà devoluto ad Anlaids, tra le prime associazioni nate in Italia quasi 40 anni fa per fermare la diffusione dell’infezione da HIV e che dal 1985 concentra il suo impegno in prevenzione, informazione, ricerca e tutela dei diritti.

Prima di entrare in teatro, il pubblico di Rewind potrà anche assistere a Together we can stop the virus, una mostra di 11 opere realizzate da giovani artisti che si animano grazie alla Realtà Aumentata e creata da Gilead nell’ambito del progetto di disease awareness sull’HIV.

Ma Italy Bares è finalizzato anche a informare e sensibilizzare i giovani, motivo per cui la mattinata del 12 maggio gli studenti delle scuole superiori potranno assistere alle prove generali dello spettacolo. Analaids Lombardia ha infatti iniziato il Progetto Scuole Nazionale, grazie al quale sono stati organizzati incontri educativi dedicati alla prevenzione e alle malattie sessualmente trasmissibili.

La comunità di Italy Bares è cresciuta rapidamente e ha coinvolto nel tempo anche molti artisti, tra cui Elisa, J-Ax, Myss Keta, Tosca, Chiara Galiazzo, Drusilla Foer, Diego Passoni e Guglielmo Scilla. Dopo il debutto con La prima volta e la maratona digitale – causa pandemia – Fermata obbligatoria del 2020, performers e pubblico tornano finalmente dal vivo per un’iniziativa tanto necessaria quanto appassionante.

«Noi volevamo in qualche modo tracciare un racconto sull’evoluzione di questa epidemia, porre l’attenzione anche sulle donne e ricordare, anche grazie al supporto dei dati di Anlaids, che l’epidemia è in grande espansione anche presso le persone eterosessuali, l’HIV riguarda tutti», ci ha raccontato Giorgio Camandona. E Rewind sembra già un ottimo modo per parlarne e non dimenticare.

ITALY BARES 2022 – REWIND

Direzione Artistica: Giorgio Camandona

Regia: Mauro Simone

Regia associata: Alfonso Lambo

Testo di: Elisabetta Tulli

Con la partecipazione straordinaria di Filippo Timi

Con Gaudiano

E la partecipazione di Guglielmo Scilla

Attori:

Floriana Monici, Beatrice Baldaccini, Francesca Taverni, Manuel Diodato,

Pietro Mattarelli, Anna Lagrasta

Cantanti:

Gea Andreotti, Giovanna D’Angi, Silvia Di Stefano, Natascia Fonzetti, Gaudiano, Luca Giacomelli Ferrarini, Pasquale Girone, Alice Grasso, Jessica Lorusso, Cristian Ruiz, Giulia Sol, Marco Stabile, Gianluca Sticotti, Roberto Tarsi

Coreografi:

Anna Rita Larghi, Thomas Signorelli, Federico & Miguel, Francesco Gammino, Alessandra Costa,

Luca Magnoni

Direzione musicale: Antonio Torella e Elena Nieri

Scenografie: Gabriele Moreschi

Direzione tecnica: Lorenzo Telò

Luci: Francesco Vignati

Disegno fonico: Tommaso Macchi

Costumi: Fabio Cicolani e Silvia Cerpolini, aka The costumisti

Costumisti aggiunti: Sabrina Bizzo, Marco Ferrara, Old house costumes

Organizzazione generale: Laura Volta, Alessandra Chiesa e Carmine Falanga

Key Makeup Artist: Michele Magnani e Roberta Betti per MAC Cosmetics

Aiuto make up artist: Simone Gammino

Key hairstylist: Maurizio Morreale

Primo assistente hairstylist: Marco Ventrella

Ballerini:

Michele Anastasi, Valerio Angeli, Aurora Arcangeli, Catalin Avram, Jacopo Ballabio, Niki Ballerini,

Elena Barani, Veronica Barchielli, Lucia Blanco, Nicholas Borgogni, Greta Buccola, Cristian Cadinu, Vincenzo Camardella, Giammarco Capogna, Miguel Chavez, Aurora Ciancia, Paolo Ciferri, Giorgia Cino, Alessandra Costa, Letizia Crippa, Michela De Angelis, Chiara Di Loreto, Federica Di Meo,

Giovanni Ernani Di Tizio, Stefania Favero, Filippo Ferrari, Teresa Ferrari, Zarah Frola, Erika Geddo,

Giulia Ghiringhelli, Paolo Grosso, Valentina Maiocchi, Luca Mariani, Sara Marinucci, Mattia Marzi,

Marco Mazzei, Anna Menafro, Federico Milan, Roberta Miolla, Daniele Natale, Noemi Nazzecone, Mariateresa Notarangelo, Nnamdi Nwagwu, Sara Pasotto, Carlotta Pastore, Riccardo Pastore,

Fabio Perrelli, Beatrice Pescolido, Filippo Polli, Marco Rigamonti, Raffaele Rudilosso, Bianca Ruzzittu, Letizia Salvati, Lucrezia Sarsilli, Nadia Scherani, Aria Scionte, Lavinia Serra Cassano, Gaia Soprano, Martina Stradella, Simone Strazzella, Davide Talarico, Cheope Turati, Roberto Vai, Andrea Verzicco.

