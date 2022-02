Jacquemus bacia il futuro marito, si scatenano gli omofobi e lui li zittisce

2 minuti di lettura

Una dolce foto per San Valentino scatena l’ira degli omofobi su Instagram. Jacquemus, designer francese a capo del suo omonimo brand, per San Valentino ha deciso di celebrare l’amore con il futuro marito. Un bacio, un’emozione che però non tutti hanno apprezzato. E così Simon non ci sta e si lancia in un lungo sfogo su Instagram.

“Sono contento in un certo modo di aprire questa dolorosa conversazione. Io sono cresciuto senza immagini di coppie gay e so perfettamente quanto questo sia importante e d’esempio per le nuove generazioni. Noi lotteremo per loro, perché l’amore vince sempre. Continuerò a postare foto d’amore. Sempre. Siete meravigliosi non dimenticatelo mai”.

Dopo questo messaggio d’amore verso il prossimo. E dopo un chiaro messaggio anche al fatto di quanto sia importante rappresentare l’omosessualità nei media, risponde direttamente ad una hater. Questa commenta sottolineando come volesse una sua borsa, ma ora che ha scoperto che Jacquemus è gay, allora no. E qui allora il creativo fa un ulteriore passo in avanti e prende posizione rispondendo.

“Se solo sapessi quante persone gay lavorano da Jacquemus. Non ti vogliamo come potenziale cliente omofobo. Non meriti i nostri prodotti. Fine.”

