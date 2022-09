Joe Biden lo celebra ed Elton John scoppia in lacrime: “Le sue canzoni liberano le emozioni e le persone” – VIDEO

2 min. di lettura

Può ancora commuoversi un uomo che nel corso della propria straordinaria carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi e vinto 6 Grammy Award, 2 Premi Oscar, 2 Golden Globe, un Tony Award e dal 1996 è Comandante dell’Eccellentissimo Ordine dell’Impero Britannico per volontà della Regina Elisabetta II?

Elton John ha risposto a questa doverosa domanda dinanzi a Joe Biden e alla first lady Jill. Nel corso dell’evento «A Night When Hope And History Rhyme», andato in scena alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti d’America ha voluto celebrare la popstar con la prestigiosa National Humanities Medal. Un riconoscimento conferito ogni anno a chi ha “approfondito la comprensione nazionale delle discipline umanistiche, ha ampliato il coinvolgimento dei nostri cittadini nelle discipline umanistiche ovvero ha contribuito a preservare ed espandere l’accesso degli americani a importanti risorse nelle discipline umanistiche“.

Una sorpresa per lo stesso Elton, che non è riuscito a trattenere le lacrime dall’emozione. “La nostra famiglia ama la sua musica, le sue canzoni rendono speciale ogni giorno della vita, liberano le emozioni e così liberano le persone. La sua musica ha cambiato le nostre vite”, ha detto Biden ad uno sbalordito John, ringraziandolo per aver “parlato all’anima della nostra nazione”. Elton non si esibiva alla Casa Bianca dal lontano 1998, quando Bill Clinton era presidente. Per l’occasione ha cantato dinanzi a duemila ospiti, tra cui insegnanti, infermieri e sostenitori Lgbtq, definiti “creatori di storia quotidiana”. “Una notte in cui speranza e storia fanno rima“, ha precisato il cantante, rimarcando il “potere unificante e curativo della musica”.

“Sono così onorato e grato di aver ricevuto la National Humanities Medal dal presidente Joe Biden, come riconoscimento al mio contributo alla musica e al lavoro svolto per porre fine all’AIDS attraverso la mia fondazione“, ha scritto sui social il cantante. “Negli ultimi 30 anni abbiamo raggiunto oltre 100 milioni di persone con test e cure per HIV e AIDS. C’è ancora molto da fare per raggiungere le comunità più vulnerabili: grazie a tutti coloro che si sono uniti e ci hanno supportato finora nella nostra missione: assicurarci che nessuno venga lasciato indietro“.

Elton John è da poco tornato in radio al fianco di Britney Spears con il brano Hold me Closer.

