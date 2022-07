Tini Dancer, Britney Spears duetta con Elton John. Il singolo è in arrivo

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Amadeus vorrebbe riportarla al Festival di Sanremo in qualità di super ospite straniera, ma nel dubbio Britney Spears sarebbe tornata in studio di registrazione per duettare con Elton John. Secondo quanto riportato da PageSix, solitamente affidabile, la reginetta del pop avrebbe registrato Tini Dancer, intramontabile classico di John pubblicato esattamente 50 anni or sono.

Mezzo secolo dopo, sarebbe stato proprio Elton a proporre il duetto a Britney. John, 75 anni, avrebbe incontrato la 40enne Spears in uno studio di registrazione di Beverly Hills la scorsa settimana. La traccia sarà pubblicata da Universal Music entro fine agosto.

“Questa è stata un’idea di Elton, Britney è una grande fan. Hanno registrato un remix di “Tiny Dancer” come duetto ed è incredibile“, ha specificato un insider dell’industria musicale a Page Six. “Britney era in studio a Beverly Hills con Elton per una sessione di registrazione super segreta supervisionata dal super-produttore Andrew Watt.”

Watt, il cui studio si trova nel seminterrato di casa sua, ha prodotto album per artisti del calibro di Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam e Ozzy Osbourne e ha vinto il Grammy Award 2021 come produttore dell’anno. “L’hanno già fatta sentire alle persone della loro etichetta discografica e tutti stanno impazzendo. È davvero buona“, ha anticipato la fonte. “Dicono che questa sarà la canzone dell’estate“. “Britney è ufficialmente tornata. È tornata al lavoro ed è super eccitata“.

Se tutto ciò fosse vero, questo sarà il primo singolo ufficiale di Britney 6 anni dopo “Slumber Party“, estratto nel 2016 dal suo ultimo album “Glory”. Spears, fresca sposa di Sam Asghari e da poco tornata ‘libera’ dopo la fine della tutela paterna, non si esibisce dal vivo dal 2018. La scorsa settimana è tornata a cantare live su Instagram con una versione a cappella di Baby One More Time. Per averla al fianco di John, la Universal le avrebbe fatto un’offerta monster.

© Riproduzione Riservata