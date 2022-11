Joe Locke di Heartstopper entra nel Marvel Cinematic Universe

2 min. di lettura

19enne Charlie Spring in Heartstopper, Joe Locke è ufficialmente entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe grazie ad Agatha: Coven of Chaos, serie spin-off Disney+ di Wandavision. A darne notizia Variety, con il giovane attore che ha celebrato l’evento con un cuore social e una sincera confessione: “Quando ho scoperto di aver ricevuto una mail che diceva “benvenuto nell’Universo Marvel”, ho urlato“.

Locke affiancherà Kathryn Hahn, già splendida strega Agatha Harkness nella serie originale. Strega secolare, in Wandavision Agatha desidera ardentemente i poteri di Wanda e l’aiuta a scoprire la sua identità di leggendaria e onnipotente Scarlet Witch. Al termine della serie originale avevamo visto Wanda sconfiggere Agatha, lasciandola intrappolata nella fatiscente città di Westview nei panni della sua vicina ficcanaso, Agnes.

Ad oggi non si sa quale ruolo andrà ad interpretare Locke, attualmente impegnato sul set della 2a attesissima stagione di Heartstopper. In Agatha: Coven of Chaos Emma Caulfield ritroverà il personaggio di Dottie da lei già interpretato in WandaVision. Sebastian Croft, in Heartstopper co-protagonista di Joe, ha festeggiato su Twitter la conquista di Locke con un sentito “MARVEL HERE HE COMES“.

Tra un festeggiamento e l’altro per l’ingresso nel mondo Marvel, Joe ha commentato via social il polemico coming out di Kit Connor con un cinguettio presto diventato virale: “Non devi niente a nessuno. Sono così orgoglioso di te amico mio“.

