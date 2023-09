Lady Gaga, l’emozionante discorso a sostegno delle persone trans. Il video è virale

0:00 Ascolta l'articolo

Attesissima co-protagonista in Joker 2, quasi certamente presentato alla prossima Mostra del Cinema di Venezia e in sala dal 4 ottobre 2024, Lady Gaga è tornata a cantare, a Las Vegas.

Nel fine settimana la popstar, che ha già vinto un Premio Oscar, due Golden Globe, tredici Grammy Award, tre BRIT Award e un Premio BAFTA, ha lanciato un potente e sincero messaggio di supporto alla comunità trans. Nel corso della serata di apertura della sua residency a Las Vegas, “Lady Gaga Enigma + Jazz Piano concert”, Gaga ha regalato un’emozionante versione al piano di Born This Way, vero e proprio inno LGBTQIA+. Di rosa vestita, miss. Germanotta ha precisato di voler “dire qualcosa sui diritti delle persone trans“, negli USA sempre più sotto attacco con centinaia di proposte di legge presentate in vari stati repubblicani.

Un live diverso dal solito, perché Gaga ha letteralmente spogliato la propria canzone, cantando le parti più significative di Born This Way guardando gli spettatori. E a fine brano ha detto.

“Sapete, a volte senti persone dire cose del tipo: ‘Non so cosa dire’. Ascoltate e basta. Non dite niente. Ascoltate le storie della vita delle persone reali”.

Gaga è stata chiaramente travolta dagli applausi dei presenti, mentre il video è presto diventato virale. Da sempre la popstar si espone in difesa dei diritti LGBTQIA+. Nel 2011 prese parte all’EuroPride di Roma, cantando davanti ad un milione di persone al Circo Massimo. Dichiaratamente bisessuale, nel 2019 Gaga criticò pubblicamente l’ex vicepresidente Mike Pence per aver sostenuto la decisione di sua moglie di lavorare in una scuola omobitransfobica. Da anni, inoltre, Gaga fornisce risorse ai giovani LGBTQ+ attraverso la sua fondazione Born This Way. Un anno fa, dinanzi ai repubblicani che ventilavano l’ipotesi di affossare il matrimonio egualitario negli USA ribadendo con la Corte Suprema quanto fatto con l’aborto, fu netta: “Non scherzate“.

