Jonathan Bailey salva Bridgerton 2 e fa ancora record. Anche grazie al suo lato B

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

La seconda stagione di Bridgerton è sbarcata da qualche giorno su Netflix ed è già al primo posto dei titolo più visti in tutto il mondo. Protagonista di questo secondo capitolo è Jonathan Bailey nei panni del burbero visconte Anthony Bridgerton. La missione non era semplice, almeno sulla carta, il debutto della serie tratta dalla saga di Julia Quinn, prodotta da Shonda Rhimes e adattata da Chris Van Dusen fu stellare. Merito di un lockdown che ci teneva incollati davanti al piccolo schermo e di una considerevole dose di scene erotiche, Bridgerton totalizzò 625,4 milioni di ore di streaming nel primo mese di disponibilità. Tolto Regé-Jean Page dal quadro si temeva il peggio e invece il bel Bailey ha dimostrato (ancora una volta) stoffa da vendere e a oggi la sua prova da protagonista ha collezionato quasi 200 milioni di ore visualizzate. È vero, in Bridgerton 2 non c’è sesso, tutta la narrativa è incentrata piuttosto sul desiderio e sul triangolo amoroso tra il visconte e le sorellastre Sharma, però una certezza, anche in questa stagione, c’è: il perfetto lato B di Bailey. Classe 1988, Jonathan Bailey prima di Bridgerton era un attore apprezzato, conosciuto ma non così popolare come lo è oggi. Apertamente gay, Bailey ha più volte raccontato delle tante ipocrisie dell’industria cinematografica sull’orientamento sessuale e sulle decisione prese con difficoltà ma sempre in nome dell’onestà verso sé stesso e verso il suo pubblico. Sa ballare, sa cantare (nel 2019 ha vinto un Laurence Olivier per il musical Company) ed è pupillo dell’attrice e produttrice british Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) che l’ha fortemente voluto nel cast di Crashing (serie che vi consigliamo disponibile su Netflix).

Lo showrunner Chris Van Dusen non tornerà a occuparsi di Bridgerton nelle altre due stagioni per ora confermate, grosso scossone per i fan della serie, ma sappiamo che come Phoebe Devynor, anche Jonathan Bailey tornerà a deliziarci con qualche piccola apparizione nei prossimi capitoli della fortunata saga.

© Riproduzione Riservata