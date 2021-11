Josh Cavallo dopo il coming out: “Come calciatore vorrei partecipare ai mondiali ma ho paura del Qatar”

2 minuti di lettura

Josh Cavallo è l’unico calciatore professionista dichiaratamente gay di alto livello attualmente in attività al mondo. Il suo coming out risale al mese scorso. 21enne terzino sinistro australiano dell’Adelaide United, Cavallo ha ammesso di essere terrorizzato dalle leggi omofobe del Qatar, tra un anno Paese ospitante della Coppa del Mondo.

In Qatar l’omosessualità maschile è illegale e punibile con multe, pene detentive e tecnicamente, secondo la legge della Sharia, con la morte. Nonostante ciò, nel 2010 la FIFA ha nominato il Qatar come Paese ospitante della Coppa del Mondo 2022, la prima mai tenuta nel mondo arabo. Coppa del Mondo che vedrà David Beckham, ex campione del calcio inglese nonché icona metrosexual di un’intera generazione, testimonial super pagato tra le proteste.

“Ho letto qualcosa sul fatto che in Qatar ci sia la pena di morte per i gay, quindi è qualcosa di cui ho molta paura, non vorrei davvero andare in Qatar per questo“, ha confessato Cavallo nel corso di un podcast del The Guardian. “E questo mi rattrista. Alla fine, la Coppa del Mondo si terrà in Qatar e una delle principali ambizioni come calciatore professionista è quello di giocare per il proprio Paese. Ma sapere che questa competizione si terrà in un paese che non supporta le persone gay e ci mette a rischio della nostra stessa vita, mi spaventa e mi fa rivalutare l’ipotesi di parteciparvi. La mia vita è più importante rispetto al fare qualcosa di veramente buono nella mia carriera“.

Secondo lo Human Dignity Trust, vari articoli del codice penale del Qatar puniscono le relazioni omosessuali fino a sette anni di carcere, mentre i tribunali della Sharia potrebbero tecnicamente emettere la pena di morte, anche se non esistono segnalazioni ufficiali in tal senso. Per i turisti LGBT, il Qatar è stato etichettato come il secondo posto più minaccioso al mondo in cui viaggiare. Nel 2010 l’allora presidente FIFA Sepp Blatter replicò alle polemiche sull’assegnazione dei mondiali di calcio in Qatar consigliando ai fan LGBT in viaggio per il Paese arabo di “astenersi da qualsiasi attività sessuale” durante la competizione.

Josh Cavallo, nel frattempo, ha rivelato di essere stato contattato da altri calciatori gay che vorrebbero fare coming out. “Ci sono persone che mi hanno contattato in modo confidenziale e hanno detto: ‘Sto lottando con la stessa cosa Josh’, e anche loro sono calciatori professionisti”. “Ho detto loro che se vuoi essere te stesso, alla fine di tante giornate non ero felice e ora guardami, sono onestamente in cima al mondo. A loro piace questa visione delle cose e mi hanno risposto: ‘Josh, non l’ho mai sperimentato prima e lo voglio’. E io ho detto loro: ‘È nelle tue mani, è il tuo viaggio e c’è una luce alla fine del tunnel. Non pensavo che ci fosse, ma sicuramente c’è“.

Nel fine settimana un calciatore professionista spagnolo, che ha chiesto di mantenere per ora l’anonimato, ha fatto coming out attraverso una lettera, dichiarando la propria bisessualità.