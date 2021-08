Kaiser Karl, arriva su Disney Plus la serie tv su Karl Lagerfeld

2 minuti di lettura

The Walt Disney Company EMEA ha commissionato, come Star Original per Disney+, Kaiser Karl, serie sull’enigmatico e visionario stilista Karl Lagerfeld, deceduto il 19 febbraio del 2019.

La serie, composta da sei episodi, sarà girata in Francia e prodotta dalla parigina Gaumont (Lupin). È basata sull’omonima biografia di Raphaëlle Bacqué che è coinvolto nella scrittura della serie insieme agli sceneggiatori Isaure Pisani-Ferry e Jennifer Have. Ulteriori dettagli sulla produzione e sul casting saranno annunciati nei prossimi mesi.

Kaiser Karl è la prima serie drama incentrata su questa figura iconica. La storia inizia durante l’estate del 1972 e ripercorre le tappe del lavoro di Lagerfeld per diventare il successore di Coco Chanel, morta l’anno precedente, e lo stilista francese di maggior successo in un periodo in cui Yves Saint Laurent era la più grande personalità della moda. La rivalità tra Lagerfeld e Pierre Bergé (compagno di Yves Saint Laurent) così come la storia d’amore di Lagerfeld con Jacques de Bascher saranno tematiche altrettanto centrali nella serie.

Oltre a essere una serie storica, Kaiser Karl si addentrerà nel mondo di Lagerfeld e nella sua personalità – un personaggio che, pur essendo molto famoso, coltivava e manteneva un’aria di intenso mistero. Farà luce sulle case di moda di lusso degli anni ‘70 e su come Lagerfeld abbia costruito il suo brand personale unico e talvolta controverso in un mondo in cui le apparenze sono tutto.

Jan Koeppen, President, The Walt Disney Company EMEA, ha dichiarato: “Disney+ ci ha dato l’opportunità di raccontare storie europee a un pubblico internazionale. Abbiamo una lista di titoli europei incredibilmente varia ed entusiasmante, e Kaiser Karl è un esempio del tipo di storie che vogliamo raccontare. Riteniamo inoltre che la storia di Lagerfeld non sia stata davvero valorizzata fino ad ora e non vediamo l’ora di condividerla con il nostro pubblico di Disney+”.

Pauline Dauvin, VP Programming & Original Productions, The Walt Disney Company, France ha aggiunto: “Siamo stati immediatamente affascinati dall’idea di un adattamento della biografia di Bacqué, che segnerà la prima collaborazione tra Disney e Gaumont su uno show originale francese. La serie mostra un momento unico di trasformazione dell’industria della moda in Francia negli anni ‘70, incarnato da un’icona dalle molteplici metamorfosi, Karl Lagerfeld”.

Christophe Riandée, Vice CEO Gaumont ha affermato: “Kaiser Karl è un’icona del nostro secolo e fin dall’inizio Disney ci ha sostenuto molto condividendo la nostra visione creativa dello show. Siamo entusiasti di iniziare”.

Kaiser Karl si aggiunge ai 16 progetti europei precedentemente annunciati, come parte dell’impegno di Disney nelle produzioni europee.