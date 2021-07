Disney Marvel, non solo Loki: In arrivo molta più rappresentazione LGBT

< 1 minuto di lettura

Prepariamoci tutti ad una maggiore rappresentazione LGBTQ+ nel Marvel Cinematic Universe. A darne conferma dalle pagine di Variety Victoria Alonso, vicepresidente esecutivo della produzione cinematografica di Marvel Studio. Dopo l’ufficialità di Loki genderfluid, nella serie live-action Disney Plus ancora in onda, i titoli Marvel saranno sempre più inclusivi. E non solo con gli attesissimi e imminenti Eterni, che vedranno il primo supereroe dichiaratamente omosessuale, con marito e figli.



“Ci vuole tempo, abbiamo così tante storie che possiamo raccontare“, ha sottolineato Alonso durante la premiere di “Black Widow” a Hollywood, aggiungendo: “Non stiamo cambiando nulla. Stiamo solo mostrando al mondo chi sono queste persone, chi sono questi personaggi… Ci sono molte cose in arrivo che penso saranno rappresentative del mondo di oggi. Non ce la faremo del tutto con il primo film o il secondo film o il terzo film, o nella prima o seconda serie, ma faremo del nostro meglio per cercare di rappresentare costantemente“.

Alonso ha precisato che la decisione di rendere fluido Loki, interpretato da Tom Hiddleston, non è stata così complicata come si potrebbe pensare. “Devo essere onesta, non è stato un grosso problema”. “È quello che è quando si adatta al personaggio. Non lo facciamo perché è politicamente corretto o scorretto. È quello che è. Non dimenticatelo, seguiamo i nostri fumetti. E nei fumetti era così“.

Loki è la terza serie Disney+ legata al Marvel Cinematic Universe dopo WandaVision e The Falcon e The Winter Soldier. Da ieri al cinema Black Widow, seguiranno Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings il 3 settembre e Eternals il 5 novembre. Kevin Feige, presidente Marvel, aveva annunciato a inizio 2020 l’imminente arrivo del primo personaggio transgender.