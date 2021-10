Lapo Elkann ha sposato la fidanzata Joana Lemos

2 minuti di lettura

Lapo Elkann, 44 anni oggi 7 Ottobre (Scorpione), convola a nozze con Joana Lemos, sua fidanzata. Il matrimonio è stato celebrato in Portogallo, paese della sposa, dove i due si conobbero due anni fa. La cerimonia è stata riservatissima, ha visto la partecipazione di pochi familiari e amici stretti.

Il fidanzamento tra i due, dopo diversi mesi di chiacchiere sui tabloid e qualche paparazzata, era stato annunciato a inizio 2021 dalle pagine del settimanale CHI, pubblicato dalla Mondadori di Marina Berlusconi e diretto da Alfonso Signorini.

Lapo Elkann è nipote di Gianni Agnelli, secondogenito di Margherita Agnelli e di Alain Elkann, nonché fratello di Ginevra Elkann e John Elkann, presidente e amministratore del fu Gruppo Fiat, oggi Exon N.V.

Nel 2005 Lapo fu ricoverato in gravissime condizioni presso l’Ospedale Mauriziano di Torino, in seguito a un’overdose di cocaina e oppiacei, dopo una notte in compagnia di persone transgender. Era il 2005 e la notizia fece scalpore.

Anni più tardi Lapo ha dichiarato di aver subito abusi sessuali all’età di 13 anni in un’intervista rilasciata a Beatrice Borromeo su Il Fatto Quotidiano (Ottobre 2013).

Una mattina di fine Novembre dell’anno 2016 su tutti i quotidiani online piomba la notizia che Lapo avrebbe simulato un sequestro dopo un festino a base di stupefacenti e sesso a Manhattan, in compagnia di una persona transgender, al fine di ottenere un riscatto di 10.000 dollari dai parenti. Scoperto dalla polizia, contattata dalla stessa famiglia, Lapo viene arrestato e subito dopo rilasciato. Le accuse sono state archiviate.

Nel 2019 Lapo resta vittima di un incidente stradale a Tel Aviv, viene ricoverato d’urgenza e finisce in coma.

Nel 2020 viene fermato dalla polizia per eccesso di velocità su una Ferrari e viene trovato in possesso di cocaina.

Mai domo, fiero della propria fragilità, instancabile creativo, Lapo convola ora a nozze con Joana Lemos, con la quale pare abbia trovato quell’amore che ha cercato tutta la vita, come tanti, come tutti.

Lapo Elkann si è speso insistentemente per l’approvazione del DDL Zan.

A lui e a Joana non possiamo che augurare tutta la felicità possibile.

Le notizie di questo articolo sono tratte dal sito whoopsee e Wikipedia. Per qualsiasi precisazione dei diretti interessati, scrivere a redazione @ gay . it.