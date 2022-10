Laud end Praud: l’evento da non perdere a Venezia

3 min. di lettura

Un evento imperdibile quello organizzato da VANADIO23, brand italiano indipendente, sabato 15 ottobre 2022 a Venezia, presso gli spazi di COMBO (ex Convento dei Crociferi Campo dei Gesuiti Cannaregio).

L’evento è a sostegno della comunità Lgbtqia+ – organizzato in collaborazione con Vans, Gay Center e Gay.it. – e si articolerà in diversi momenti tutti con lo stesso obiettivo: porre l’accento sui diritti e l’inclusione.

Workshop e mostra

Si comincerà con un workshop che coinvolgerà gli studenti di Design della Moda e Arti Multimediali dell’Università IUAV che, coordinati dal prof. Gabriele Monti, si immergeranno insieme a VANADIO23 nella rivisitazione di una delle illustrazioni dell’artista. Al termine sarà allestita una mostra con i diversi artwork degli studenti e l’opera di VANADIO23, che rimarranno in esposizione negli spazi di COMBO.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare la collezione PRAUD* Urliamo orgogliosi di essere proud di quel ca**o che vogliamo!, capsule collection che richiama i colori della rainbow flag. I soggetti sono sketch che illustrano la sessualità e l’amore in tutte le sue forme, altri riportano un claim in inglese maccheronico e irriverente, come maccheronico è il nome della collezione, PRAUD, ovvero la pronuncia “all’italiana” di proud.

Il talk

Seguirà nel pomeriggio un talk che cercherà di illustrare lo stato dei diritti civili in Italia e che prenderà in esame Venezia, città internazionale ma che rimane tutt’oggi priva di un proprio Pride. Il dibattito avrà come protagonisti: Pietro Turano, attore e attivista; Alessandra Rossi, coordinatrice di Gay Help Line; Stefano Tomassini, docente di studi coreografici e queer theory presso l’Università IUAV di Venezia; Antonia Monopoli attivista e responsabile dello Sportello Trans Ala di Milano e Lorenzo Bosio, direttore artistico del Padova Pride Village. Per Gay.it sarà coinvolto Daniel Fioraso, registra e videomaker di “Young Black Queer Eyes” documentario che spiega le complessità e le intersezioni della comunità queer nera italiana.

Lo spettacolo

L’evento vuole essere in primis un momento di riflessione, ma anche una grande festa aperta a tutta la città, per questo seguiranno momenti di comicità con lo spettacolo di stand up comedy di Yoko Yamada e infine, dall’aperitivo in poi, i DJ set di Laio e Paina di Venice Loft e di Balera Favela. Gli ambienti di COMBO, inoltre, saranno valorizzati dai video mapping di MOCA Visual.

Un progetto che vuole essere un pretesto per ricordare a tutti che in tema di diritti c’è ancora molto da fare, per questo parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a GAY HELP LINE: associazione che, grazie al numero verde nazionale gratuito, accoglie le richieste di ascolto e supporto di tutte le persone LGBTQ+ e gestisce inoltre, la prima casa-famiglia in Italia.

Vogliamo che tutt* si sentano sicur*, liber* e a proprio agio con la propria identità sessuale, l’espressione di genere e il proprio orientamento; proviamo a cambiare in modo spensierato, leggero e ironico gli atteggiamenti e le norme culturali sulla sessualità.

Questo ambizioso progetto è stato possibile grazie a VANS.

Ringraziamo inoltre Heineken e il Gruppo CAMPARI per il loro contributo, Green Media Lab per il supporto e lo staff di COMBO per aver creduto per primi nell’iniziativa, per la disponibilità e la suggestiva location.

