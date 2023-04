Leadership e identità LGBTI+ sul lavoro, le borse di studio

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Il primo programma accademico in Europa dedicato ai talenti LGBT+ è stato ideato dalla ESCP Business School per fornire ai partecipanti un’esperienza unica di formazione e sviluppo del proprio profilo di leadership personale attraverso una serie di attività e workshop focalizzati sulla promozione della diversità LGBT+ nei posti di lavoro.

Nell’ambito del progetto LGBT+ Leadership, verranno messe a disposizione due borse di studio all’anno, per un periodo di tre anni.

Negli ultimi anni, il tema dell’inclusione e della diversità è diventato sempre più centrale in ambito lavorativo. Una delle sfide principali per le persone LGBTI+ sul lavoro è quella di trovare un equilibrio tra la propria identità e la propria carriera.

In questo contesto, progetti e borse di studio rappresentano un’importante opportunità per valorizzare l’apporto unico fornito dalla comunità LGBTQIA+ nell’ambiente professionale.

Il primo programma accademico in Europa per i talenti LGBT+

Il programma “LGBT+ LEADERSHIP – Increase your impact with authenticity” incoraggia i partecipanti ad esprimere la propria identità LGBTQIA+ sul posto di lavoro e a considerarla come un inestimabile valore aggiunto.

Si basa sull’utilizzo del design thinking per affrontare le sfide legate alla diversità LGBT+ sul posto di lavoro, e permette ai partecipanti di sviluppare competenze pratiche per trovare soluzioni innovative e sostenibili per promuovere l’inclusione.

Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di creare una rete di contatti con talenti LGBT+ e alleati, e partecipare a sessioni di mentoring online.

Il programma ha l’obiettivo di migliorare la diversità, lo sviluppo dei talenti e la fidelizzazione, e promuovere l’employer branding attraverso una maggiore visibilità e credibilità per i datori di lavoro impegnati in materia di diversità e inclusione.

“Le persone LGBT+ hanno sempre assunto ruoli di leadership, ma portare la propria identità sul luogo di lavoro è sempre stata un’altra storia. Questo programma unico affronta questa sfida, riconoscendo così il contributo centrale che una forza lavoro diversificata può dare alle prestazioni di un’azienda e l’impatto della comunità LGBT+ sulla società e sulle imprese. Siamo molto entusiasti di collaborare con HSBC per dare ai talenti LGBT+ l’opportunità di sviluppare le loro capacità di leadership, comunicazione e networking presso la ESCP Business School di Berlino”, ha spiegato Stephan Schmuck, Direttore dell’ESCP Business School Program.

Essere LGBTQIA+ sul posto di lavoro: sfide e opportunità

LGBT+ Leadership è stato progettato per fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per superare le sfide specifiche che gli individui LGBT+ affrontano sul posto di lavoro, come discriminazione, pregiudizi e stereotipi.

Si concentrerà sulla valorizzazione delle identità LGBTQIA+ e sullo sviluppo di competenze pratiche per lo sviluppo delle abilità di leadership.

Le borse di studio a disposizione di LGBT+ Leadership

Saranno inoltre messe a disposizione due borse di studio all’anno per un periodo di tre anni, riservate a giovani leader italiani che intendono esplorare come l’identità LGBTQIA+ possa influenzare positivamente il mondo del lavoro e diventare protagonisti del cambiamento.

“Il programma che abbiamo deciso di finanziare attraverso l’assegnazione di borse di studio è un unicum sul panorama europeo, e ci consentirà di creare e promuovere luoghi di lavoro più inclusivi in Italia attraverso la costruzione di una nuova classe dirigenziale più attenta”, ha commentato Gerd Pircher, Ceo di HSBC in Italia.

