Per la Lega è più “urgente” il “riconoscimento della canzone Romagna mia” rispetto al DDL Zan

Eppure, incredibile ma vero, “con la presente proposta di legge si intende, finalmente, riconoscere Romagna Mia quale espressione popolare dei più alti valori alla base della nascita della nostra Repubblica“. Nella proposta di legge numero 2776 i leghisti hanno presentato due articoli. Nel primo la Repubblica italiana dovrebbe riconosce la canzone «Romagna mia» quale espressione popolare dei valori fondanti della propria nascita e del proprio sviluppo. Nel secondo, udite udite, chiedono l’introduzione dello studio della canzone « Romagna mia » nelle scuole di ogni ordine e grado, “nell’ambito delle attività didattiche finalizzate alla conoscenza dei valori del proprio territorio e delle origini“. Quella stessa Lega che da settimane sbraita all’introduzione della giornata contro l’omotransfobia nelle scuole, ritiene però fondamentale lo studio di “Romagna Mia” nelle classi d’Italia.

Vero che la coerenza, in politica, va ben oltre l’astratto, ma la Lega di Matteo Salvini ha davvero raschiato il fondo di un barile che si pensava ormai abbondantemente sfondato. E se al Senato dovessero proseguire con l’indecenza del benaltrismo per provare ad attaccare la legge contro l’omotransfobia, ai senatori della maggioranza consigliamo di intonare un’unica canzone. Un paio di strofe per zittirli tutti.