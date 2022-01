Leggono un giornale e scoprono che loro nipote è gay, la reazione dei nonni è bellissima

2 minuti di lettura

Simon Crowther, 28 anni, è un ingegnere civile britannico di Nottingham che ha fondato la sua azienda, la Flood Protection Solutions, mentre era ancora all’università, nel 2012. Nel 2018 è finito nella rubrica deli imprenditori “Forbes Under 30” da tenere d’occhio. Successivamente, l’ultimo numero della rivista Attitude ha evidenziato proprio Crowther come nome in ascesa nel mondo dell’ingegneria e della tecnologia LGBTQ.

Crowther è da tempo dichiaratamente gay, tutti sanno di lui compresi i parenti più stretti, ad esclusione degli anziani nonni. Ebbene proprio l’articolo di Attitude, celebre rivista gay britannica, è stato ripreso da un giornale locale di Nottingham, finito tra le mani di Jill e Bill, nonni di Simon che fino ad ora non sapevano della sua omosessualità. Ma la loro reazione è stata fantastica, con una mail inviata al 28enne nipote presto diventata virale.

“Non preoccuparti, non siamo arrabbiati. In effetti, l’avevo già capito da sola, ma il nonno non lo sapeva. Non preoccuparti. Sei sempre lo stesso Simon per noi, questa notizia non cambia nulla. Vogliamo che tu sappia che sei ancora nostro nipote e che ti amiamo lo stesso. Non l’abbiamo detto a mamma, quindi questo messaggio sarà una grande sorpresa quando glielo dirai, come lo sarà per te. Sono così felice che ora lo sappiamo anche noi. Goditi la vita. Finora stai facendo un buon lavoro. E…..ci piacerebbe ancora vedere quell’emozionante articolo. Puoi inviarcelo via e-mail? Con tutto il nostro amore e supporto, nonno e nonna”.