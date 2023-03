Levi Davis, il primo rugbista inglese bisessuale scomparso da 4 mesi. “Segnali inquietanti” per la polizia

0:00 Ascolta l'articolo

Da 4 mesi nessuno ha più notizia di Levi Davis, rugbista inglese di 24 anni scomparso a Barcellona il 29 ottobre scorso. Nel 2020 Davis è diventato il primo rugbista professionista inglese a dichiararsi bisessuale.

Visto anche a “Celebs Go Dating” nel 2020 e a “Celebrity X Factor Uk” insieme a Ben Foden e Thom Evans, in un gruppo noto come Try Star, Levi si era ultimamente dato alla musica, con il suo primo singolo uscito lo scorso settembre, ovvero poco prima della sua sparizione. Il secondo sarebbe dovuto uscire a novembre. La polizia spagnola sta ancora oggi ufficialmente trattando il caso come “persona scomparsa“, ma è stato affidato a un’unità criminale specializzata per ulteriori indagini. Un portavoce della polizia catalana ha parlato di problemi “inquietanti” con “nessuna spiegazione logica”, come riportato dalla BBC.

Richard Squire aveva ospitato Davis a Ibiza, lo scorso ottobre. Il 29 ottobre Levi scrive a Richard di essere volato a Barcellona per “vedere alcuni amici“.

“Gli inviai una nota vocale dicendo: “Mi stai preoccupando. Per favore dimmi dove sei“, ha ricordato Squire alla BBC, per poi contattare la famiglia e gli amici di Davis pochi giorni dopo dando ufficialmente l’allarme. “Ho a che fare con persone che non avevo mai incontrato prima”, ha ora confidato Squire. “Non sai quali informazioni siano giuste, quali informazioni siano sbagliate. Ed è semplicemente e incredibilmente sconvolgente. Anche se sono passati quattro mesi, sembra ancora il primo giorno di tutti i giorni. Ed è difficile, è dura.”

Levi è stato visto per l’ultima volta al pub The Old Irish di Barcellona, il 29 ottobre 2022. Portava un piccolo zaino nero e indossava una maglietta bianca, jeans neri e scarpe da ginnastica bianche al momento della sua scomparsa. La BBC riferisce ora che alle prime ore del 30 ottobre Davis ha inviato una nota vocale a un amico.

In questo vocale parlava della città come “assolutamente bella“. E aggiungeva: “È incredibile, mi sta ispirando. La adoro”. Da allora nessuno ha più saputo niente. Non un messaggio, una chiamata, niente di niente. Il suo smartphone non ha più dato segnale, il suo passaporto è stato ritrovato poco dopo, i suoi conti bancari non sono andati incontro a nessun tipo di movimento. Le sue ultime foto social risalgono al 22 ottobre, in costume, a Ibiza, dove era volato per scrivere musica.

A inizio 2023 la mamma di Davis, Julie Davis, è apparsa a Good Morning Britain, parlando di un periodo “molto, molto difficile”. Dopo il coming out come bisessuale, Levi era caduto in depressione, anche a causa delle pressioni sportive: “Diceva che ama ancora il rugby, ma che non era più sicuro di avere un futuro. Tutto era in sospeso per lui, ma penso che ne avesse abbastanza del rugby inglese“, disse all’epoca la donna.

La sua famiglia ha stanziato una ricompensa di £ 10.000, in cambio di informazioni che possano condurre al suo ritrovamento.

