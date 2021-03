Polemiche sul libro di testo di religione per le superiori: “La pratica omosessuale scelta illecita e condannabile”

2 minuti di lettura

Coraggio Andiamo è un libro del 2014, poi aggiornato nel 2018, pensato per i corsi di religione cattolica per le Scuole superiori, firmato da Claudio Cristiani e Marco Motto. All’interno di questo libro, come denunciato oggi dai Papà per Scelta Carlo e Christian, c’è un’immagine dell’omosessuale semplicemente inaccettabile, indecente, soprattutto perché indirizzata a giovani studenti.

Nel libro si distingue l’orientamento omosessuale, perdonabile se tenuto a bada da castità, dalla pratica omosessuale, definita anche “risultato di una scelta” illecita, condannabile e paragonabile alla “prostituzione”. Si parla poi di “comportamenti omosessuali occasionali” determinati dalla coabitazione prolungata con persone dello stesso sesso, feste e/o vacanze, “destinati a scomparire con il venir meno della situazione contingente“.

Si passa poi alle presunte e potenziali cause dell’omosessualità: Gli scompensi ormonali che danno origine all’omosessualità congenita; i fattori sociologici, come la lunga permanenza in età infantile e adolescenziale in comunità unisessuali come caserme e club sportivi (chi di noi non è stato allattato in una palestra); i fattori psico-affettivi, come il rapporto morboso con la madre o un padre assente. Gli autori poi specificano come un tempo fosse diffusa “l‘opinione che si trattasse di una sorta di malattia“. Ma attenzione, perché “gli omosessuali non hanno mai accettato di essere considerati “malati” o “anormali”. Piuttosto, tollerano di essere ritenuti diversi“. Si prosegue poi con una “condanna della pratica e comprensione della persona“.

Coloro che “senza colpa, mostrano di avere orientamenti omosessuali, sono invitati a non cedere alla pratica omosessuale, vivendo in modo casto la loro dimensione affettiva e sentimentale“. Sul finire, per non farsi mancare proprio niente, i “sei gruppi in materia di omosessualità“. Dalle persone “prevalentemente omosessuali e solo occasionalmente omosessuali“, fino ad arrivare alle persone “esclusivamente omosessuali“. Tutto questo, lo ribadiamo, all’interno di un libro scolastico per adolescenti.

“Vorrei ricordare al Ministero dell’Istruzione, oltre al dovere di analizzare l’idoneità di ogni testo scolastico, che la scuola è un’istituzione laica e come tale ogni indottrinamento morale e religioso è incostituzionale, specie se riconducibile ad una evidente forma di discriminazione“, hanno tuonato i Papà per Scelta. “Mi auguro che il libro Coraggio Andiamo, venga ritirato da qualsiasi contesto educativo. La scuola è un servizio pubblico, finanziato dai contributi di tutti i cittadini che pagano le tasse, ed è inammissibile che un tema come l’orientamento sessuale venga trattato come carne da macello!“.

Durissimo anche Diego Passoni, che ha condiviso la denuncia Carlo e Christian, etichettando così il libro: “una roba da vomitare. Cosa vogliamo fare, caro MIUR, caro Ministero dell’Istruzione, ce ne vogliamo occupare?“. Domanda che rigiriamo al ministro Patrizio Bianchi.