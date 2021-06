Liguria Pride 2021, tutti a Genova sabato 12 giugno – il programma della settimana

2 minuti di lettura

Genova si prepara a vivere un sabato arcobaleno grazie al Liguria Pride, atteso in piazza De Ferrari a partire dalle ore 16:30. Un pride stanziale, senza carri nè sfilata, un grande evento di piazza dove tutte e tutti saranno chiamati a collaborare per mantenere il distanziamento fisico e garantire ai partecipanti la possibilità di manifestare per chiedere uguali diritti.

ZonaRainbow è il tema contenitore di quest’anno, come annunciato dagli organizzatori: “I diritti stanno subendo gli attacchi di chi desidera un mondo opposto a quello già c’è. Noi ci siamo, occupiamo lo spazio pubblico e lo vogliamo fare con orgoglio e senza paura. Manifestiamo per la Legge Zan, come per tutte le altre rivendicazioni del mondo LGBT+ finora inascoltate. Manifestiamo per TUTTI i diritti: vogliamo portare le nostre diversità e i nostri corpi al centro dell’attenzione per costruire una società aperta e inclusiva, che vive di cittadinanza attiva e partecipazione politica”.

Per il lancio del Liguria Pride è nato anche il Liguria Pride Village, con 8 giorni di eventi, ogni giorno dalle 16.30 alle 23, ai Giardini Luzzati di Genova: “Uno spazio inclusivo, dove le differenze sono quella “normalità” che non si crea arrotondando per difetto: giochi, musica, talk e incontri, un calendario di eventi costruito per vivere “fuori dagli armadi”, dove le soggettività possono esprimersi con gioia e condivisione“.

Qui tutti gli altri Pride fino ad oggi annunciati. A seguire la programmazione del Liguria Pride Village.