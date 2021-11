Lil Nas X è il nuovo Re del Pop

2 minuti di lettura

Il Wall Street Journal lo ha definito nelle scorse ore il nuovo re del pop. Una definizione non indifferente, se si pensa che lo stesso giornale definì in questo modo solo Michael Jackson, globalmente riconosciuto come l’artista più rappresentativo del genere. Appena 22 anni, Lil Nas X – all’anagrafe Montero Lamar Hill – vanta già una carriera costellata di successi e di grandi imprese. E finisce ora sulla copertina del November Innovators Issue del WSJ, dedicato ai rivoluzionari della nuova generazione.

https://twitter.com/lilnasxmajor/status/1455162049202380800

Dopo aver trascorso anni nella solitudine della sua stanzetta, sempre connesso sui social a creare meme divertenti e a sviluppare una coscienza pop, ottiene ampia popolarità all’inizio del 2019 con Old Town Road, un brano country rap che ben presto diventa virale su TikTok. Dalle challenge alle classifiche di Billboard, con la collaborazione con Bill Ray Cyrus, con cui mette a segno la sua prima prima posizione nella Hot 100. Poi il coming out come omosessuale, il trionfo ai Grammy Awards e l’uscita a marzo 2o21 di Montero (Call Me by Your Name). Lil Nas X torna sotto gli occhi del mondo, che lo osserva stupito e affascinato, come il bocciolo di un fiore che manifesta al mondo il proprio colore nel tempo di una notte. Attualmente Lil Nas X è il settimo artista più ascoltato su Spotify, dove conta oltre 60 milioni di ascoltatori mensili. Quanto l’intera popolazione italiana. L’album di debutto Montero, che vede la collaborazione con artisti del calibro di Elton John, Miley Cyrus e Megan Thee Stallion, uscito lo scorso 17 settembre, sta per toccare i due miliardi di stream.

L’anima creativa di Lil Nas X non si riconosce solamente dai suoi brani, ma anche dai look che sfoggia durante le sue performance e in occasioni pubbliche: glitter, paillette, armature scintillanti, tute aderenti, abiti lunghi alternati a completi da cowboy dalle tinte fluo. Montero travalica i confini delle etichette, portando all’attenzione dei media quella moda fluida che non conosce distinzioni di genere (sempre con ironia e sagacia, basti pensare ai costumi di Halloween dedicati al mondo di Harry Potter e del cult Ned – Scuola di Sopravvivenza).

he who must be called by your name pic.twitter.com/G5MeIQmTGu — MONTERO 🦋 (@LilNasX) 31 ottobre 2021

Uno spirito senza catene, non esente però da critiche e da attacchi, dei più meschini se si pensa alla schiettezza che contraddistingue lo stile comunicativo del cantante. Dopo essersi confessato al pubblico, parlando dell’incapacità di accettare il proprio orientamento sessuale negli anni del liceo, tanto da sviluppare pensieri sul suicidio (è al centro del video del brano Sun Goes Down), Lil Nas X è finito al centro di numerose beccate da parte di alcuni colleghi, tra cui Boosie Badazz, che facendo leva sul passato travagliato del ragazzo ha sollevato un polverone di notevole dimensioni.

Vecchia scuola del gangsta rap, l’artista ha rivolto sui social parole durissime nei confronti di Montero per via del suo orientamento sessuale e musicale. “Se ti suicidassi, faresti un favore gigante al mondo, perché nessuno ti vuole qua“, il messaggio di Boosie a Lil Nas X, condito con una certe dose di evidente gelosia per il successo della nuova leva, così toccato dalle parole da rispondere: “Sono rattristato, mai così mortificato in vita mia: non posso credere che… Disney Channel non abbia ancora trasmesso “Halloween Town” per tutto ottobre”. Sagace, pungente, talentuoso, indubbiamente bello e fiero membro della comunità LGBTQ+: le carte in regola per il trono ci sono tutte.