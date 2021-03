Lina Hurtig, calciatrice della Juventus: “Mia moglie Lisa è incinta, diventiamo mamme” – video

2 minuti di lettura

Nel 2019, quando ai Mondiali di Francia la Svezia vinse con la Thailandia, la 25enne Lina Hurtig, oggi giocatrice della Juventus Women, corse a cercare sua moglie tra il pubblico, per poi baciarla. Quella immagine, bellissima, fece il giro del mondo. Ebbene passati due anni, Lina e Lisa Lantz diventeranno mamme, come annunciato da entrambe sul profilo Instagram della società bianconera.

Abbiamo deciso di iniziare a provare ad avere un bambino lo scorso ottobre, ed è successo molto velocemente. A novembre lei era in Svezia e io in Italia, mi ha chiamato dicendomi di essere incinta. È successo tutto così velocemente, non ce l’aspettavamo. Lisa mi sostiene al 100%, per me è importante. So che quando gioco lei è a casa a guardarmi alla tv e fa il tifo per me.



A farle conoscere proprio il calcio. Sette anni fa, quando entrambe giocavano nel Linköpings, squadra attuale di Lisa. Se il bimbo nascerà in Svezia verrà subito riconosciuto come figlio delle due mamme. In Italia, purtroppo, tutto ciò è impossibile, come ribadito dalla consulta poche settimane fa, chiedendo alla politica nazionale di dare uguali diritti ai bimbi delle famiglie arcobaleno. “Non mi dispiacerebbe se volesse giocare a calcio un giorno“, ha confessato Lina, parlando del bimbo in arrivo. “Ma potrà fare quel che vorrà. L’importante è che sia felice”.

Una bellissima storia che ha portato entrambe, Lina e Lisa, oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera.