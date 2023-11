La storia delle drag queen è profondamente radicata nella cultura queer: risale ai tempi di William Dorsey Swann alla fine del 1800, prima drag queen a rivendicare il diritto della comunità queer a riunirsi in uno spazio safe, libero da minacce e violenze. Nel 2023, gli spettacoli di drag queen a Milano rappresentano il culmine di questa preziosa eredità culturale.

Le serate e i locali con spettacolo drag queen a Milano, da “Le Nina’s” con il loro approccio teatrale e creativo, alla serata itinerante “DRAMA“, che offre un palcoscenico per una varietà di espressioni artistiche, mostrano la ricchezza di questa scena. “La Boum” ai Magazzini Generali è un altro punto di riferimento, dove eleganza e energia si fondono in spettacoli che lasciano il segno. Anche luoghi storici come il “Toilet Club” e il “Queer Food Village”, che da tempo offrono serate e spettacoli con drag queen, dimostrano come la cultura drag sia profondamente intrecciata nel tessuto sociale di Milano.

Questi locali offrono non solo intrattenimento, ma anche una piattaforma per discussioni più profonde su rappresentazione e visibilità della comunità queer, e riflettono appieno la filosofia di RuPaul: “If you can’t love yourself, how in the hell you gonna love somebody else?“

I locali con spettacolo di drag queen a Milano sono veri e propri safe space dove l’arte della trasformazione e dell’espressione di sé raggiunge nuove vette.

In questo articolo, vi porteremo alla scoperta di questi luoghi magici e iconici, raccontando storie, condividendo esperienze e mostrando perché Milano è diventata un simbolo di libertà espressiva e gioia incondizionata per la comunità LGBTQIA+.

Leggi anche: Locali gay a Milano 2023/2024: la guida completa alla movida LGBTQ+ milanese

In questo articolo 1 7 locali con spettacolo drag queen a Milano nel 2023 1.1 Toilet Club @ Amnesia – serata queer con spettacolo drag queen (venerdì sera) 1.2 La Boum @ Magazzini Generali – serata con spettacolo drag queen (venerdì sera) 1.3 Queer Food Village @ Sound Milano – spettacolo drag queen a Milano (domenica sera) 1.4 Nina’s Drag Queens – spettacolo drag queen a Milano itinerante 1.5 DQ Milano – spettacolo drag queen a Milano itinerante 1.6 DRAMA Milano – il queer cabaret più grande d’Italia – serata itinerante 1.7 Lo Stacco Dinner Show – locale con spettacoli drag queen a Milano



7 locali con spettacolo drag queen a Milano nel 2023

Toilet Club @ Amnesia – serata queer con spettacolo drag queen (venerdì sera)

Pagina Instagram: @toiletclubmilano

Indirizzo: Via Alfonso Gatto [indicazioni Google Maps]

Il Toilet Club di Milano si distingue come una delle serate più eclettiche e inclusive della città, nota per i suoi spettacoli drag queen straordinari. Questa serata, che si svolge presso il locale Amnesia in Via Alfonso Gatto, crea un ambiente di totale libertà, dove ogni persona può esprimere sé stessa senza inibizioni.

Che tu preferisca un look casual o un abito da sera scintillante, il Toilet Club accoglie tuttə.

I venerdì sera al Toilet Club sono un appuntamento imperdibile per lɜ amanti del mondo drag e della musica.

L’atmosfera del club è vibrante e piena di energia, dove le persone della comunità queer sono celebrate al 100%. Gli spettacoli drag sono, in particolare, il cuore pulsante delle serate, con performance sfavillanti e coinvolgenti che catturano l’essenza del fascino e della grinta delle drag queen.

Queste artiste affascinanti offrono non solo intrattenimento, ma anche un potente messaggio di libertà e autenticità.

Il Toilet Club è diventato un trampolino di lancio per molte drag queen famose in Italia, alcune delle quali hanno partecipato a concorsi nazionali e al rinomato programma televisivo “Drag Race Italia“.

Per restare aggiornatɜ sugli eventi e le serate speciali, è consigliato seguire i profili social del Toilet Club, dove vengono condivise informazioni e novità sulle prossime serate e su tutto ciò che anima questo spazio unico e vivace nel cuore di Milano.

La Boum @ Magazzini Generali – serata con spettacolo drag queen (venerdì sera)

Pagina Instagram: @laboum_milano

Indirizzo: Magazzini Generali, Via Pietrasanta [indicazioni Google Maps]

La Boum, che si svolge ai Magazzini Generali di Milano, è una serata molto conosciuta per i suoi spettacoli drag queen, diventata un punto di riferimento per la movida LGBTQIA+ del venerdì sera.

Questa serata si distingue per le sue esibizioni animate da drag queen eleganti e scatenate che si esibiscono sulle note di celebri artiste italiane come Mina, Raffaella Carrà, Marcella Bella e Loredana Berté, oltre a icone internazionali.

Ogni venerdì sera, La Boum offre una miscela eclettica di cabaret, ironia e spettacoli drag, creando un’atmosfera indimenticabile per iniziare il weekend. Le queen resident di La Boum, alcune delle quali molto conosciute in Italia, come Lina Galore (partecipante al programma tv “Drag Race Italia 3”) e Santissima Vicky, si distinguono per la loro unicità. Ognuna con una personalità e uno stile distintivi, in un universo drag sempre più affollato.

La Boum è nata dalla volontà di creare un luogo di festa tra amici, trasformando il mondo drag da semplice moda in un autentico intrattenimento. Col passare degli anni, la percezione delle drag queen è evoluta, così come il loro pubblico. Queste performer non sono solo artiste di palcoscenico, ma trasmettono anche messaggi significativi e personali attraverso le loro esibizioni.

L’organizzazione di La Boum, lavora per creare un’atmosfera che sia al tempo stesso divertente e riflessiva. La Boum va oltre la semplice esibizione, offrendo un luogo dove discussioni serie e riflessioni argute si uniscono a un’atmosfera da talk show.

È più di un locale: è una comunità, un luogo di espressione e un punto di incontro per chi cerca ispirazione, divertimento e comprensione.

Queer Food Village @ Sound Milano – spettacolo drag queen a Milano (domenica sera)

Pagina Instagram: @queerfoodvillage

Indirizzo: Sound Milano – Via Libero Tremolo, 3 [indicazioni Google Maps]

Il Queer Food Village, che si svolge ogni domenica in uno dei locali più trendy della metropoli, il Sound Milano, è un’esperienza unica che offre una combinazione di spettacoli drag queen, karaoke e DJ set. Questo evento, che fino a pochi mesi fa si svolgeva al Mercato dell’Isola, si svolge ora in questa nuova e favolosa location, esattamente in Via Libero Temolo 3, vicino all’università Bicocca, facilmente accessibile con diversi mezzi di trasporto.

L’ingresso al Queer Food Village è gratuito, rendendolo un luogo accogliente per tuttə, dalle famiglie alle persone di tutte le età. La struttura offre due ambienti distinti: la Room 1, dedicata all’happy hour dalle 19:00 alle 22:00, seguita da uno spettacolare drag show dalle 22:00 alle 23:00, e infine una sessione disco fino alle 02:00. La Room 2, invece, è il regno del karaoke drag, dalle 20:00 alle 01:30.

Queer Food Village non è solo un punto di ritrovo per lɜ appassionatɜ di spettacoli drag, ma anche un’occasione per unire le persone in un ambiente festoso e inclusivo. Qui si può godere di un’ampia selezione di bevande e cibi a prezzi accessibili, con drink a 10€ e l’opzione drink più cibo a 15€.

Questo luogo è famoso soprattutto per i suoi drag show, dove le drag queen della “Queer Family” regalano al pubblico una domenica indimenticabile con le loro esibizioni.

Non dimenticate che il Queer Food Village è un evento che può cambiare location durante le stagioni. Vi consigliamo di seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.

Nina’s Drag Queens – spettacolo drag queen a Milano itinerante

Sito web: https://www.ninasdragqueens.org/

Pagina Facebook: Nina’s Drag Queens

Il progetto Nina’s Drag Queens, sebbene non sia un locale tradizionale per spettacoli drag queen a Milano, merita una menzione speciale per il suo ruolo unico e significativo nella scena culturale della città.

Nata nel 2007 come una sorta di esperimento ludico al Teatro Ringhiera di Milano, questa compagnia teatrale e laboratorio drag è stata fondata da Fabio Chiesa. Da allora, si è evoluta in un progetto artistico di grande successo, che amalgama forza e fragilità, melodramma e commedia, ironia e sentimento.

Le Nina’s Drag Queen rappresentano un universo colorato e ironico dove convivono diversi linguaggi artistici. La compagnia si ispira alle movenze di Raffaella Carrà, alle arie di Giuseppe Verdi, e mescola vari elementi come la stand up comedy, l’opera lirica e la performing art. Lo stile unico di queste drag integra il pop, il cabaret e influenze da icone culturali come Madonna, il Living Theatre e la Commedia dell’Arte, creando uno spettacolo visivamente stimolante e profondamente emotivo.

Dietro l’apparente frivolezza e lo sfarzo dei lustrini e dei tacchi a spillo, la compagnia Le Nina’s porta alla luce storie di vita difficile, sofferenza e non accettazione, riflettendo le sfide della comunità queer. Questa compagnia non solo intrattiene, ma si impegna anche in profonde riflessioni sociali incentrate sul dialogo e l’inclusione.

Le Nina’s Drag Queens è più di un semplice spettacolo: è un laboratorio creativo che dal 2009 offre un’esperienza teatrale arricchita dai laboratori drag e sostenuta da una famiglia allargata, la Sorellanza. Per lɜ amanti del teatro e delle performance drag, Le Nina’s offre un’esperienza unica, che unisce cultura popolare, arte performativa, diversità e creatività.

Per informazioni sugli spettacoli e il calendario delle esibizioni, è consigliabile visitare il sito ufficiale di Le Nina’s, dove si possono trovare dettagli aggiornati e approfondimenti su questa eccezionale avventura artistica a Milano.

DQ Milano – spettacolo drag queen a Milano itinerante

Pagina Facebook: DQ Milano

Pagina Instagram: @dqmilano

DQ Milano si presenta come un’esclusiva serata itinerante di spettacolo cabaret e drag queen, una vera istituzione nelle scene meneghine da oltre 14 anni. Guidato dalla carismatica La Cesira, un personaggio chiave e noto nell’ambiente drag italiano, DQ Milano offre un’esperienza unica di intrattenimento, umorismo e spettacolo.

La Cesira (nome drag di Eraldo Moretto) è una figura centrale nello spettacolo drag queen di Milano e in Italia. Rinomata per il suo stile irresistibilmente comico e coinvolgente, La Cesira porta sul palco un mix di ironia, eleganza e un pizzico di follia, rendendo ogni esibizione un momento indimenticabile. Con origini venete e calabresi e un forte legame con Milano, La Cesira è un’artista completa che ha calcato palcoscenici teatrali, televisivi e cinematografici, portando ovunque la sua spontaneità e la sua capacità di improvvisazione.

Non essendo legato a una location fissa, DQ Milano si sposta in varie sedi offrendo regolarmente i suoi spettacoli in luoghi diversi, come al ristorante Autoclub in via Graziano 33 (clicca qui per le indicazioni su Google Maps). Per rimanere aggiornatɜ sui prossimi eventi e appuntamenti, è consigliato seguire le pagine Facebook e Instagram di DQ Milano, dove vengono condivise tutte le informazioni necessarie.

Gli spettacoli di DQ Milano non sono solo un’occasione di divertimento, ma anche una celebrazione dell’arte drag e della comunità LGBTQIA+. Oltre a La Cesira, il team include talenti come Madelaine Rubia, Felicia, Nacky e Max, ciascuna contribuendo al successo e alla vivacità dello show con il proprio stile e personalità unici.

DRAMA Milano – il queer cabaret più grande d’Italia – serata itinerante

Pagina Facebook: DRAMA Milano

Pagina Instagram: @dramamilano

DRAMA rappresenta un aspetto unico e dinamico del panorama drag e cabarettistico a Milano. Fondato nel 2018, questo Queer Cabaret non si lega a un luogo fisso, ma si sposta, portando con sé un’atmosfera di libertà e espressività in varie location. DRAMA si distingue come uno spazio di esibizione per drag queen e drag king, burlesquer, acrobati e stand-up comedian, offrendo una piattaforma diversificata per l’espressione artistica.

DRAMA si impegna a smantellare canoni, stereotipi e discriminazioni, fornendo una voce a chiunque desideri esprimere la propria identità in un ambiente accogliente e aperto. Con un focus sulla libertà e l’extravaganza, DRAMA crea un’esperienza unica e coinvolgente per il suo pubblico.

Conosciuto come il più grande queer cabaret d’Italia, DRAMA ha registrato numerosi sold out, crescendo da un modesto inizio nello scantinato del bar Love fino ad arrivare a esibirsi in prestigiose location come il Cinema-Teatro Maffei di Torino e il Teatro Principe di Milano. Questo successo testimonia l’impatto e la popolarità che Drama ha guadagnato in pochi anni.

Fondato da Stefano Libertini Protopapa, DRAMA Milano è diventato più di un semplice evento: è una famiglia allargata, composta da performer, team eventi e un pubblico fedele. La filosofia di DRAMA si basa sull’accoglienza di performer di ogni orientamento, conformazione, etnia, provenienza e religione, mirando a costruire coesione all’interno della comunità LGBTQIA+ e offrendo uno spazio performativo sicuro e inclusivo.

Per rimanere aggiornatɜ sui prossimi eventi e sulle loro location itineranti, è consigliabile seguire DRAMA sui canali social, come Facebook e Instagram.

Lo Stacco Dinner Show – locale con spettacoli drag queen a Milano

Pagina Facebook: Lo Sta – Milano

Pagina Instagram: @lostaccodinnershow

Indirizzo: Via Noto [indicazioni Google Maps]

Lo Stacco, situato in via Noto a Milano, è un’esperienza gastronomica e di intrattenimento unica. Conosciuto come un dinner show restaurant, Lo Stacco presenta una fusione straordinaria di cucina raffinata e spettacoli dal vivo, tra cui quelli delle drag queen. Aperto dalle 11:00 alle 16:00 dal lunedì al giovedì, il locale estende i suoi orari fino alle 3:00 del mattino il venerdì e il sabato, offrendo serate piene di glamour, vivacità e divertimento.

A Lo Stacco, la cena si trasforma in un’avventura sensoriale. Entrando nel locale, le persone sono accolte in un’elegante sala da pranzo, con tavoli magnificamente apparecchiati. Mentre lɜ camerierɜ servono deliziosi piatti, la musica soft suona in sottofondo, preparando il palco per la magia che sta per svolgersi.

Con l’abbassarsi delle luci, il palco prende vita con un cast di artistɜ vestitɜ con costumi vivaci. Il sipario si apre per rivelare performance che mescolano musica, danza, acrobazie e teatro. Gli spettacoli drag queen, insieme a numeri di burlesque, comicità e canto, sono il cuore dell’esperienza a Lo Stacco. Lɜ artistɜ, con le loro danze energiche, esibizioni aeree maestose e impressionanti prove di forza e agilità, creano un’atmosfera di puro incanto.

La serata a Lo Stacco si svolge in vari atti, ciascuno con un tema o una storia diversa. Lɜ performer affascinano il pubblico con luci, colori ed effetti speciali, e tra un atto e l’altro, i piatti continuano a essere serviti, con un menù che offre una vasta gamma di delizie culinarie.

Il gran finale dello spettacolo lascia lɜ ospiti a bocca aperta, con un’esibizione che unisce tuttɜ lɜ talenti presentati durante la notte. Dopo lo spettacolo, le persone possono godere di un delizioso dessert e partecipare alla movida della discoteca, scatenandosi in balli e divertimento.

Dato che il panorama degli eventi e spettacoli con drag queen a Milano vede nascere continuamente nuove proposte, aggiornaci nel caso ci siano nuove serate, spettacoli, performance non presenti in questa lista. Scrivici a redazione@gay.it

Foto cover: CottonBro Studio (Pexels)