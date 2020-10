I quartieri più cool del mondo: c’è anche Porta Venezia di Milano

Time Out è una rivista specializzata che ogni anno stila una classifica dei quartieri più cool e trendy del mondo. E quest’anno, tra quei 40 della classifica, c’è anche Porta Venezia, il quartiere rainbow di Milano. Ma non è solo la gay street milanese, bensì uno dei quartieri più inclusivi della città. Dove ristoranti e negozi etnici, cultura e comunità di diversi Paesi si integrano alla perfezione.

Oggetti d’antiquariato, negozietti vintage, ristoranti vegetariani, bar per gli amanti del tè e pub. Porta Venezia è un insieme di culture e di vite, e questo ha attirato James Manning, redattore di Time Out che ha stilato la classifica, il quale ha deciso di premiare una città che ha sofferto in particolar modo la pandemia di Covid 19.

L’unico cambiamento duraturo che vedrai per le strade di Porta Venezia sono i tavoli all’aperto. In una capitale regionale che prospera con gli aperitivi al tramonto, questo ha reso il quartiere LGBTQ + della città – con il suo enorme arcobaleno che ti dà il benvenuto quando esci dalla metropolitana – altrettanto rumoroso e vivace come al solito negli ultimi mesi.

L’orgoglio di Porta Venezia, quartiere LGBT di Milano

Grande orgoglio per questa notizia da parte di Pierfrancesco Maran, assessore a Urbanistica, Agricoltura e Verde a Milano. In una parte del suo post su Facebook in cui parla di Porta Venezia, dichiara:

Porta Venezia è uno dei simboli dell’Est di Milano, che con le sue Porte è sempre stato frontiera cittadina, nell’accogliere lavoratori, studenti e chiunque scegliesse la nostra città. Porta Venezia è mille cose diverse e soprattutto un luogo dove ognuno può essere sé stesso, dove diversità e dinamismo sono valori. Da sempre luogo di passaggio, commercio e volontà di emancipazione. Basta dare un occhio alle targhe sui muri di scienziati, letterati, artisti internazionali e combattenti per la libertà.

classifica, ecco il link alla rivista. Per tutta laecco ilalla rivista.