Negli Stati Uniti vive un ragazzo di 21 anni, che fin da adolescente ha ottenuto grande popolarità sui social. All’anagrafe è Anthony Quintal, ma sul web si fa chiamare Lohanthony. Negli scorsi giorni, il suo nome ha superato i confini di YouTube ed Instagram, catturando l’attenzione dei media internazionali. Orgogliosamente gay, Lohanthony è diventato famoso grazie ai suoi video irriverenti, senza mai far mistero sul suo orientamento sessuale. Poi la brusca ed improvvisa marcia indietro.

Dopo aver rimosso i vecchi video caricati sul proprio canale, Lohanthony ha infatti pubblicato un lungo filmato in cui ha dichiarato di aver abbracciato la fede cristiana. Sotto la luce di Gesù, il ragazzo ha riepilogato la sua storia, dando ad intendere che la sua omosessualità gli sia stata indotta in quanto vittima di uno stupro in giovanissima età. Il giovane avrebbe quindi colmato il vuoto lasciato dallo violenza con uno stile di vita dissoluto, fatto di droghe e sesso. “Alla fine mi sono arreso e mi sono riunito con il mio Creatore“, ha sottolineato nel video, che ha destato grande preoccupazione tra i suoi fan.

Lohanthony vittima di una terapia di conversione? Lo youtuber nega le accuse

Molti, infatti, ritengono che Anthony abbia subito una terapia riparativa contro la propria volontà. Una conversione, non tanto sulla via di Damasco, ma tra i corridoi di una clinica che propone trattamenti di riorientamento sessuale. Nonostante le numerose leggi a contrasto, queste pratiche pseudo-scientifiche sono ancora molto diffuse, sia in America che in Europa.