London Pride 2023 il 1º luglio, al grido “unità e uguaglianza”

Gli organizzatori del London Pride hanno svelato la data in cui tornerà il Pride nella capitale britannica: sabato 1° luglio 2023. Sadiq Khan, sindaco di Londra, ha annunciato pochi mesi fa un accordo con gli organizzatori del London Pride dalla durata di 5 anni, con un finanziamento comunale di 600.000 sterline dal 2023 al 2027 comprendente anche un “piano antirazzismo chiaro e definitivo“.

“Eravamo entusiasti di tornare per le strade di Londra in segno di protesta e celebrazione nel 2022 con #AllOurPride”, ha dichiarato Christopher Joell-Deshields, CEO di Pride in London.

“Non vediamo l’ora che le comunità LGBTQ+ di Londra si riuniscano di nuovo il 1° luglio 2023 mentre continuiamo a manifestare visibilità, unità e uguaglianza per tutte le persone LGBTQ+”.

Il London Pride del 2 luglio 2022 è stato il più grande Pride mai organizzato nel Regno Unito, con una folla record di 1,5 milioni di persone che si sono ritrovate per le strade di Londra, per celebrare la comunità LGBTQ+. Negli ultimi anni il Regno Unito è precipitato nella classifica ILGA, con la comunità LGBTQ+ britannica sul piede di guerra contro Boris Johnson, ex premier, per le sue politiche transescludenti. Politiche mai rinnegate dall’attuale premier, Rishi Sunak.

