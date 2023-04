Lukas Gage e Chris Appleton si sono fidanzati, saranno nozze lampo?

0:00 Ascolta l'articolo

Prima i rumor, poi l’ufficialità da parte di entrambi e ora il fidanzamento a tempo di record. Lukas Gage e Chris Appleton si sarebbero già promessi amore eterno, con le nozze lampo che potrebbero diventare realtà persino in estate. A darne notizia il magazine People.

“Gli amici nella loro cerchia sono decisamente scioccati dalla rapidità con cui è successo, ma sono felici per loro“, ha precisato un insider. Una seconda fonte vicina ad Appleton ha riferito a People: “Chris ha cercato qualcosa di reale per molto tempo. È successo tutto molto velocemente ma è rimasto abbagliato da Lukas“.

I rappresentanti di Gage e Appleton hanno rifiutato qualsiasi commento al magazine. Il mese scorso Appleton, hair-stylist di dive come Kim Kardashian e Jennifer Lopez, aveva confermato i rumor che parlavano di una relazione tra i due nel corso del The Drew Barrymore Show.

“Ascolta, sono molto felice”. “Molto innamorato, e mi sento molto grato di poter condividere il mio tempo con qualcuno di molto speciale. L’amore è una cosa davvero speciale, e penso che incontrare qualcuno con cui ti connetti sia davvero, davvero speciale“, disse Chris in trasmissione.

Gage, 27enne attore di The White Lotus e You che ha fatto parlare di sè per rimming e pissing, era sempre stato molto timido nel parlare della propria vita privata, prima di lasciarsi andare al The Today Show: “Mi sento molto felice, molto fortunato e molto innamorato“.

Il 23 marzo, via Instagram, Chris ha parlato di Lukas come “Apple of my Eye“, pubblicando una carrellata di dolci foto di coppia, con virale reazione da parte di Gage che in sequenza ha risposto. “An apple a day keeps the doctor away, apple to my ton e bake me into a pie“.

© Riproduzione Riservata