Madonna a sorpresa: in arrivo Boom X Pride, un progetto misterioso in uscita il 24 giugno – VIDEO

“God is cuming“. Madonna sgancia la bomba sui social, annunciando per il 24 giugno l’uscita di progetto inedito, su cui regna il mistero. Boom e Pride gli hashtag che accompagnano il video che l’artista americana ha pubblicato sui suoi profili, alternati fra loro da quella croce rossa che ha rappresentato il simbolo della sua ultima era musicale.

Nel video che introduce l’evento di Madonna si leggono i nomi di quattro dj e producer della scena elettronica ed hip hop: Kaytranada, Honey Dijon, Misshapes ed Eli Escobar. Il filmato al neon ha come colonna sonora quello che sembra un remix di Future Lovers, traccia dell’album Confessions on a Dance Floor, ispirata al successo della disco music I Feel Love di Donna Summer. Alcuni fan hanno interpretato questa scelta artistica come un ulteriore indizio sulla natura del progetto, che potrebbe essere una raccolta di remix di brani del passato.

Altri patiti di Madame X pensano che la cantautrice e pop star stia invece realizzando una grande festa o uno show a New York per celebrare il Pride Month, ma c’è anche chi spera Madonna abbia confezionato durante la pandemia un nuovo album. Secondo questa ipotesi, quindi, i producer menzionati nel video non avrebbero riarrangiato classici del passato, ma costruito brani inediti insieme all’artista. Per ora si rimane nel campo delle ipotesi, in attesa del 24 giugno, quando verrà svelato cosa si nasconde sotto Boom X Pride. Se “God is Cuming”, Madonna is coming back!