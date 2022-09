Madonna e Tokischa insieme nel remix di Hung Up – IL VIDEO

2 min. di lettura

Non siete saziə di Madonna? Niente paura, la regina del pop continua a riempirci il piatto di effusioni, provocazioni, e danze a non finire!

Esce su tutte le piattaforme il video ufficiale di Hung Up On Tokischa, remix del capolavoro del 2005, riproposto in una nuova salsa – in compagnia della rapper Tokischa – pronta a far muovere il culo a nuovi e vecchi fan. Madonna e Tokischa avevano già anticipato una possibile collaborazione ad inizio anno, pubblicando una story insieme in studio di registrazione. Il teasing aveva raggiunto nuove vette lo scorso Giugno, quando Tokischa si è unita a Miss Ciccone sul palco del New York Pride 2022, in occasione della serata World of Women’s NFT NYC event: sulle note di un mashup tra Hung Up e Linda, è partito anche un super limone davanti al pubblico che ha mandato in brodo di giuggiole chiunque. E i momenti saffici non mancano nemmeno in questo video ufficiale, diretto dalla regista Sasha Kasiuha.

Il pezzo fa parte della raccolta Finally Enough Love: 50 Number Ones, album uscito lo scorso 24 Giugno che ripropone alcuni dei brani più celebri della popstar in compagnia di altri artisti, unendo generazioni e sound. Debuttando al primo post della Billboard Top Album Sales, Finally Enough Love ha deliziato il fanbase tra pezzi cult e remix esclusivi, riarrangiati e resi disponibile per la prima volta dopo anni.

Nelle ultime ore Madonna è stata vista in compagnia di Arca, entrambe ospiti alla sfilata Tom Ford alla New York Fashion Week, artista transgender tra le più acclamate degli ultimi anni, spassandosela insieme sul sedile posteriore. Il video ha mandato in visibilio i social, nella speranza di una futura collaborazione tra le due amatissime artiste.

Madonna ha da poco annunciato anche l’uscita dell’attesissimo Erotica Picture disc, ri-edizione non censurata del celebre album del 1992 che compierà 30 anni il prossimo 20 Ottobre. Originariamente previsto nell’autunno 1992, l’album venne bloccato poco prima dell’uscita a causa di una copertina troppo osé che ritrae Madge succhiarsi l’alluce come nel libro Sex – oggi finalmente disponibile al pubblico.

