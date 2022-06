Madonna e Tokischa limonano sul palco del NYC Pride Week – IL VIDEO

2 min. di lettura

Madonna – fresca del suo album di remix Finally Enough Love, disponibile ovunque – ha fatto di nuovo parlare di sé, nel migliore dei modi: esibendosi sul palco del New York Pride 2022, lo scorso giovedì in occasione della serata World of Women’s NFT.NYC event, ha condiviso la scena con una valanga di drag queens, affiancata dalla rapper 26enne Tokischa – con cui si mormora arriverà presto una collaborazione – e Saucy Santana.Nel bel mezzo di un mashup tra Hung Up e il brano Linda, tra uno scambio di sguardi ammiccanti e l’altro, le performer sono diventate sempre più intime: dopo che Tokischa ha affondato la faccia tra le gambe di Miss Ciccone, le due si sono lasciate andare in un limone duro e appassionato, sotto le urla e gli applausi del pubblico in visibilio. “È un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo” ha commentato Madonna.

In una recente intervista per Rolling Stone, Tokischa si è espressa a pieno supporto “della liberazione sessuale, del desiderio queer, e del femminismo radicale”, esprimendo tutta la sua arte e le e le proprie posizioni politiche senza peli sulla lingua: “I miei testi sono molto crudi” ha dichiarato alla rivista “Tutto quello che esprimo è davvero, davvero, reale, e le persone ci si identificano“.

Il resto del concerto ha visto Saucy Santana unirsi in un mashup tra la sua hit Material Girl e l’omonimo classico del 1984, in una splendida festa revival tra nuove e generazioni passate. Madonna ha accolto anche la star di Drag Race, Bob the Drag Queen – che si è esibit* sulle note di “4 Minutes” insieme al figlio di Madonna, David Banda – seguite da Pixie Aventura e l’altra vincitrice di Drag Race, Violet Chachki, che si sono esibite con “Justify My Love” prima che Madonna entrasse sul palco.

Poco prima di salutare il pubblico, Madonna insieme a tuttə lə ospiti si sono esibitə in un gran finale, performando “Celebration”, storica hit 2009 dall’omonimo greatest hits, che la popstar non riportava sul palco da anni.

