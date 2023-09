Madonna, le prove del Celebration Tour preoccupano i fan. Le foto social

0:00 Ascolta l'articolo

Madonna si è perfettamente ripresa dal ricovero choc di fine giugno, quando finì K.O e rischiò di morire a causa di un’infezione. I suoi amici più intimi parlarono di una popstar esageratamente impegnata con le sfiancanti prove del Celebration Tour, che sarebbe dovuto partire il 15 luglio 2023 a Vancouver. Fino a 15 ore al giorno, spesso senza mangiare, senza un attimo di pausa. Troppo anche per una Wonder Woman come Madonna, che ha compiuto 65 anni lo scorso 16 agosto.

Rinviata tutta la prima parte del Celebration Tour, la Regina del pop è tornata in sala prove in previsione del nuovo debutto che prenderà forma il 14 ottobre a Londra, con la prima di 78 tappe che la vedranno viaggiare in tutto il mondo, fino al 24 aprile 2024.

Nelle ultime ore Madonna ha documentato questo ritorno in sala mostrandosi in forma smagliante ma non senza suscitare preoccupazioni. In uno scatto si vede infatti del ghiaccio sul suo ginocchio sinistro. In un’altra lo stesso ginocchio è coperto da una benda elastica.

Purtroppo per Madonna, ci sono dei precedenti. Gli infortuni alla gamba costrinsero l’artista a cancellare non poche tappe del suo Madame X Tour, tra il 2019 e il 2020. Anche all’epoca a causa proprio di un ginocchio malconcio. Alla fine furono ben 19 i concerti cancellati. Chiaro che i fan guardino con preoccupazione alla salute della loro beniamina, che sarà chiamata ad un tour decisamente più faticoso rispetto a quello precedente, più intimo e andato in scena nei teatri di mezzo mondo.

Il Celebration Tour, che arriverà a Milano il 23 e 25 novembre, sarà un tour enorme, nato e pensato per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, con tutte le più celebri hit di Madonna in scaletta. Da ottobre a dicembre la popstar sarà in Europa, con 27 tappe in meno due mesi, per poi volare in Nord America con altri 51 concerti. Ad accompagnarla, ovunque, Bob the Drag Queen, diventata celebre dopo aver vinto l’ottava edizione di RuPaul’s Drag Race.

