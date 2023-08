Maestro, il primo trailer del film di e con Bradley Cooper su Leonard Bernstein

0:00 Ascolta l'articolo

Attesissimo alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, Maestro di Bradley Cooper è uno dei titoli forti dell’anno in prospettiva Oscar 2024. Il biopic Netflix arriverà il 20 dicembre in streaming, con un primo intenso trailer diffuso nella giornata di ieri. Immagini che raccontano la relazione profonda e coraggiosa di tutta una vita tra l’icona musicale Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein: una lettera appassionata alla vita e all’arte con al centro il ritratto epico e toccante di una famiglia e dell’amore.

Morto nel 1990, Leonard Bernstein è ancora oggi considerato uno dei più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi. Ad indossarne gli abiti lo stesso regista, affiancato per l’occasione da Carey Mulligan, chiamata ad interpretare la donna della sua vita, Felicia Montealegre Cohn Bernstein, madre dei suoi tre figli e al suo fianco per quasi 30 anni.

Solo nel 1976 Bernstein decise di non tacere più il proprio orientamento sessuale, lasciando la moglie per andare a convivere con il direttore d’orchestra Tom Cothran. Quando a Felicia venne diagnosticato un tumore, lui tornò da lei per occuparsene fino alla sua morte, avvenuta nel 1978. Successivamente Leonard ebbe anche una relazione di 10 anni con l’assicuratore giapponese Kunihiko Hashimoto.

Nel primo trailer si vede una scena di pochi secondi in cui Bernstein interagisce intimamente con un uomo. Nel cast del film, tra i suoi amanti, spicca anche Matt Bomer. Cooper, fino ad oggi nove volte candidato agli Oscar senza mai vincerne uno, punta all’agognata statuetta. Causa sciopero degli attori in quel di Hollywood Bradley non sarà al Lido, ma è chiaro che Maestro guarda anche al Leone d’Oro 2023, in passato già vinto da un film Netflix grazie a Roma di Alfonso Cuaron, e al Queer Lion 2023, che lo vedrà in gara insieme ad altri 15 titoli.

