Bomba Mahmood, sarà la star della finale Eurovision 2023, prima volta per un italiano

Mahmood scrive un’altra pagina di storia e aggiunge un altro importante traguardo alla sua carriera. BBC ha da poco annunciato che il cantante sarà anche all’Eurovision 2023 e si esibirà come ospite nella serata finale del 13 maggio, in diretta da Liverpool.

È la terza volta che Mahmood calca il palco dell’Eurovision Song Contest: la prima volta nel 2019 a Tel Aviv, dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Soldi, e poi lo scorso anno a Torino, dopo l’incredibile vittoria a Sanremo 2022 in coppia con Blanco con Brividi.

Si tratta, tuttavia, di un evento degno di nota anche per un altro motivo: è la prima volta nella storia che un cantante italiano viene chiamato come ospite, quindi fuori concorso, all’Eurovision, in un’edizione fuori dall’Italia. In tutte le precedenti edizioni all’estero, l’Italia è stata presente sempre e solo con i cantanti in gara.

Mahmood ha così commentato l’annuncio: “Sono molto felice di tornare a Eurovision, ringrazio gli organizzatori che mi hanno invitato come ospite ed è un grande onore per me. Non vedo l’ora di salire su quel prestigioso palco davanti a una platea unica al mondo”. Non sappiamo ancora quale brano porterà all’esibizione.

In concorso, invece, vedremo il vincitore di Sanremo 2023, Marco Mengoni. Dopo qualche settimana di incertezza, il cantante ha deciso di portare in gara Due vite, proprio il brano sanremese, modificato nel testo e ridotto a tre minuti per poter essere ammesso in gara. L’Eurovision quest’anno conta anhce una quota italiana non indifferente, a cui si aggiungono anche i Piqued Jacks – originari di Pistoia – che gareggeranno per San Marino, e Alessandra, in concorso con la Norvegia.

Saranno in tutto 12, invece, gli ospiti della serata finale. Insieme a Mahmood vedremo anche Sam Ryder, Kalusch Orchestra – vincitori dell’edizione 2022 -, Go_A, Jamala, Tina Karol, Verka Serduchka, Netta, Daði Freyr, Cornelia Jakobs, Duncan Laurence e Sonia.

Il conto alla rovescia all’Eurovision 2023 non potrebbe andare più velocemente!

