Mamma “orgogliosa” del figlio 19enne, star XXX di OnlyFans: “voglio una percentuale”

@itscameroncook Reply to @charlotteankcorn my mothers thoughts on my job.. watch til the end😂😂😂 ♬ original sound – itscameroncook

Quasi 120.000 follower Twitter, un milione su TikTok, 24.000 su Instagram, ma soprattutto quasi 50.000 su OnlyFans. 19 anni appena, Cameron è una social star XXX, con video assai espliciti pubblicati a cadenza quotidiana e una fan probabilmente a sorpresa. Sua madre.

Il giovane ha pubblicato una videointervista a sua mamma su TikTok, con la donna che si è detta ‘orgogliosa‘ del lavoro del figlio, tanto da volere anche una “percentuale” sugli incassi. “Ti ho fatto io! Sono la tua fan numero uno. Lo sono sempre stata. Lo sai“. Tra il serio e il faceto, la donna ha sottolineato come quanto guadagnato dal figlio gli abbia permesso di fare lezioni di guida, comprare una nuova tv. In pochi mesi, solo da TikTok Cameron avrebbe intascato circa 15.000 euro. Soldi reali, guadagnati provocando piacere altrui. Decine i commenti di complimenti alla mamma, in difesa di quei sexworker troppo spesso giudicati, il più delle volte ipocritamente da chi prima di puntare il dito ha utilizzato la stessa mano per fare altro.

Il mercato del porno gay fatto in casa è letteralmente esploso negli ultimi anni. Siti come OnlyFans e JustForFans consentono a chiunque di filmare, montare e pubblicare i propri contenuti, traendo profitto direttamente dal proprio lavoro. Professionisti del settore guadagnano oltre 10.000 dollari al mese. OnlyFans ha letteralmente rivoluzionato il mondo del porno, soprattutto in piena pandemia da Coronavirus, abbattendo i costi e aumentando le entrate per i pornoattori, amatoriali o professionisti che siano.