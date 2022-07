Manu Rios, coming out social per l’attore di Elite?

2 min. di lettura

Segni particolari: bellissimo. Manu Rios, 23enne modello e attore spagnolo esploso grazie al personaggio di Patrick Blanco Commerford nella serie Netflix Elite, ha terremotato i social, nella giornata di ieri, grazie ad una storia Instagram prima pubblicata e successivamente rimossa.

Una foto, quella pubblicata dal giovane divo, che molti hanno letto come un potenziale coming out. Si vede infatti il braccio di Rios sulla gamba di un altro ragazzo, con un arcobaleno sull’avambraccio. Nulla di particolarmente compromettente, se non fosse che pochi minuti dopo quella foto sia inspiegabilmente scomparsa. Una cancellazione che ha scatenato i fan di Manu, convinti che proprio quella foto dimostrerebbe come Rios sia attualmente occupato, felicemente fidanzato.

Nato nel 1998, Manu recita e canta dall’età di nove anni. Ha studiato danza classica ed è stato uno dei membri della band musicale per bambini Parchís, interpretando successivamente Gavroche a teatro in Les Miserables. Grazie al ruolo del conturbante Patrick in Elite è diventato famoso in tutto il mondo, tanto da convincere Pedro Almodovar a volerlo nel suo atteso nuovo film, “Strange Way Of Life“, sorta di Brokeback Mountain diretto dal regista di Tutto su mia Madre.

Le riprese del film inizieranno a fine agosto, nella regione spagnola di Almeria, con Ethan Hawke nei panni di uno sceriffo e Pedro Pascal in quelli di un pistolero di mezza età che vive nel deserto. “Uno di loro viaggia attraverso il deserto per trovare l’altro. Ci sarà un confronto, ma in realtà la storia è molto intima”. “Potrebbe essere come la mia risposta a ‘Brokeback Mountain‘”, ha rivelato Almodóvar, che all’epoca rifiutò la pellicola poi magnificamente diretta da Ang Lee, perché certo che non avrebbe avuto totale libertà.

Tutto tace sul personaggio di Manu Rios, ora pronto anche al decollo cinematografico.

